Aeroportul Arad a rămas fără kerosen. Un avion spre Antalya a făcut escală la Otopeni pentru alimentare

Aeroportul Arad se confruntă cu o criză de combustibil pentru avioane, după ce stocurile de kerosen Jet A1 au fost epuizate. Situația a afectat inclusiv singura cursă regulată a aeroportului, un zbor charter săptămânal către Antalya.

Potrivit conducerii aeroportului, aeronava care a decolat joi spre stațiunea turcă a primit doar o cantitate limitată de combustibil - doar 2.000 de litri de kerosen, mai puțin decât comandase - insuficientă pentru a ajunge la destinație, fiind necesară o escală pe Aeroportul Otopeni pentru realimentare, potrivit Agerpres.

Paul Popescu, directorul operațional al Aeroportului Arad, a explicat că problema este cauzată de întârzierea aprovizionării cu combustibil.

„Cisterna lor de realimentare este în coadă de aproximativ o săptămână la Năvodari pentru realimentare”, a Paul Popescu pentru Digi24.

Oficialul a precizat că operatorul aerian a fost informat în prealabil despre existența unui stoc limitat de combustibil, iar după utilizarea acestuia compania a decis să efectueze o escală tehnică la București în drumul spre Antalya.

„Aeroportul Arad nu are combustibil Jet A1”

În prezent, aeroportul nu mai dispune deloc de keosen pentru aeronave.

„În momentul de față, Aeroportul Arad nu are combustibil Jet A1”, a afirmat Paul Popescu.

Directorul operațional al Aeroportului Arad, a adăugat că operatorii aerieni au fost notificați cu privire la limitările temporare și că, potrivit informațiilor furnizate de compania de alimentare, o nouă cantitate de combustibil ar urma să ajungă la Arad la începutul săptămânii viitoare.

Următorul zbor charter către Antalya este programat miercurea viitoare.

Aeroportul Arad nu mai operează curse regulate de pasageri din 2015. În prezent, activitatea este limitată la zboruri charter sezoniere, curse cargo și alte operațiuni ocazionale, potrivit Agerpres.