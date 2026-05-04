Vacanțe de vară în pericol. Mai multe companii aeriene încep anularea zborurilor din cauza penuriei de kerosen

Companiile britanice pregătesc liste de zboruri ce vor fi anulate pentru a economisi kerosen. Blocajul din Strâmtoarea Ormuz pune în pericol vacanțele de vară, forțând operatorii să sacrifice rute pentru a menține sistemul funcțional.

Măsurile sunt luate pentru a evita perturbări majore pe măsură ce britanicii pleacă în vacanța de vară. Companiile aeriene își analizează cu atenție orarele pentru a vedea ce zboruri pot fi anulate în avans, asigurându-se astfel că vor provoca cele mai puține întârzieri, scrie The Guardian.

Noua legislație ar permite acțiuni precum consolidarea orarelor pe rutele unde există mai multe zboruri către același loc în aceeași zi, care ar putea fi puse în aplicare pentru a opri anulările de ultim moment, a anunțat guvernul duminică.

Modificările vor permite companiilor aeriene să restituie o proporție limitată din sloturile de decolare și aterizare alocate, fără a pierde dreptul de a le opera în sezonul următor. De obicei, anularea acestora pune companiile aeriene în pericol de pierdere a sloturilor, ceea ce înseamnă că uneori acestea operează cu avioane pe jumătate goale pentru a-și păstra dreptul de a le utiliza.

Companiile aeriene vor anula zborurile cu mult timp în avans dacă există o penurie de combustibil pentru avioane, ceea ce înseamnă că pasagerii pot fi transferați pe servicii similare.

Miniștrii spun că, dacă zborurile nu au vândut o proporție semnificativă de bilete, acestea ar putea fi anulate pentru a preveni risipa de combustibil cauzată de avioanele aproape goale. Conform planurilor, zborurile vor trebui anulate cu cel puțin două săptămâni înainte.

Rob Bishton, directorul executiv al Autorității Aviației Civile din Regatul Unit, a declarat: „Relaxarea regulilor privind sloturile orare din aeroporturi va oferi companiilor aeriene mai multă flexibilitate și, prin urmare, ne așteptăm ca acestea să anunțe pasagerii cât mai curând posibil cu privire la anulările din această perioadă.”

Planurile au fost elaborate în cadrul unei întâlniri de joia trecută între secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, și reprezentanți ai aeroporturilor Heathrow și Gatwick, British Airways, Virgin Atlantic și easyJet.

Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pentru petrol și gaze, a fost închisă în vigoare de la începutul lunii martie, provocând o criză energetică în multe țări și determinând statele europene să se teamă de penuria de combustibil pentru avioane. Conform unor calcule, mai sunt rezerve de combustibil pentru avioane doar pentru câteva săptămâni în Europa. Regatul Unit importă aproximativ 65% din combustibilul pentru avioane pe care îl utilizează, o mare parte provenind din Orientul Mijlociu.