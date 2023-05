A primit o cutie de carton cu bani mărunți în ziua de salariu. Pățania unui șofer român de TIR FOTO

Un șofer de TIR din Arad îşi acuză patronul că l-a umilit, plătindu-i salariul în monede de 50 de bani şi bancnote de 1 leu. Pe de altă parte patronul spune că sunt bani românești și că nu a greșit cu nimic.

Omul a postat cutia de carton cu banii mărunți pe Facebook alături de un comentariu:

„Feriți-va de firma SC TRANSPORT... deoarece la angajare se promite un salariu, adică minimul pe economie, dar de fapt nu dă toți banii, adică mult mai puțin. Și în momentul în care îți dai demisia găsește motive să îți tragă din bani. Și încă o bătaie de joc din partea domnului patron, salariul îl dă cum se vede în pozele de mai jos (de 1 leu și de 50 de bani într-o cutie). Așa consideră «domnul» că merită să primească oamenii banii munciți de ei”.

Patronul spune că are toate actele

Contactat telefonic de către Adevărul, patronul firmei respective declară că nu se simte vinovat cu nimic și că are toate actele și că și-a făcut datoria față de agajat.

„În legătură cu șoferul care mi-a făcut reclama vreau să vă spun că am ștatele de plată la zi semnate, am avut control două zile și jumătate de la ITM și nu m-au găsit cu nimic în neregulă. Am avut o discuție cu șoferul de la un camion zgâriat, lovit și de la consumul de motorină. Trei luni de zile a fost angajat. A zis că nu i-am dat banii. Am toate actele care dovedesc că l-am plătit. Da recunosc, sigur că da i-am dat bani mărunți, doar sunt românești. Puteam să-i dau de un ban sau cinci bani. De un leu am mai dat și la alții, le dau ce îmi dă banca. Am 48 de angajați nu sunt doar bani mari. Eu am firma de 30 de ani. Banii care i-am dat reprezintă salariul pe ultima lună. El umblă din firmă în firmă și face șmecherii, unde poate stă, unde nu pleacă. Eu am experiență la șoferi și mă prind repede. Dacă nu poate face nimic se retrage. Eu am mașini performante, le ofer condiții bune. Camionul Scania costă o sută de mii de euro, în exterior este pictat, în interior are piele. Nu îmi bat joc, ofer condiții. Am mulți angajați care au deja vechime de peste 20 de ani, chiar și 24, în firma mea, nu ar sta nimeni dacă nu aș oferi condiții bune”, a declarat patronul firmei arădene.

Este vorba despre o firmă de transport marfă.

Nu este prima dată când un angajat din țara noastră primește bani mărunți pentru munca prestată.