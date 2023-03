Scandalul salariilor Ikea: cât plătește compania în România și cât în Spania. „Bravo timișorenilor pentru că nu se lasă plătiți ca ultimii sclavi”

Mediul online din România s-a inflamat în urma aparției informațiilor privind salariile care se oferă angajaților Ikea Timișoara. Se vehiculează sume de 400 de euro, în timp ce în Spania, salariile medii sunt de circa 1.500 de euro.

Ikea România a reacționat la scandalul privind salariile de 2.000 de lei pe care le-ar oferă angajaților din Timișoara.

„Ne-am luat angajamentul să oferim un sistem de salarizare corect, incluziv și competitiv pentru toți colegii noștri, iar din acest motiv nu există angajați în echipa noastră care să primească salariul minim pe economie. Salariile oferite de IKEA sunt stabilite în baza unui studiu amănunțit, care include un proces de evaluare a pieței din zona respectivă”, a precizat Ikea.

Reprezentanții companiei au precizat că salariul net pentru angajații Ikea din Timișoara pornește de la 3.000 de lei lunar fix, acesta incluzând tichetele de masă și decontarea lunară a transportului. „În funcție de turele în care lucrează, angajații noștri primesc sporuri de weekend și de noapte, astfel adăugându-se o valoare adițională cuprinsă între 10% sau 35% la salariul lor final”, a transmis IKEA România presei.

Salarii de 2.000 de lei la Ikea?

Consultatul în afaceri și managementul resurselor umane, Doru Șupeală a criticat politica salarială a Ikea. „Zilele trecute am descoperit că Ikea a început o amplă campanie de recrutare în România, dar cu salarii de 2000 lei net oferite pentru potențialii angajați de la viitorul său magazin din Timișoara”, a scris acesta pe blogul său.

Șupeală a găsit mai multe reacții în comunitatate Reddit România în care presupusa ofertă salarială a Ikea era dur criticată: „Foarte bine. Să nu găsească până nu plătesc mai bine. Bai dar chiar așa am ajuns? Sa ne vadă toți ca fiind ultimii disperați pentru 2.000 lei? Este o bătaie de joc.”

„Bravo timișorenilor pentru că nu se lasă plătiți ca ultimii sclavi. Până la urma nu e magazin de colț de cartier, e ditamai „imperiul” al mobilei”, scrie un alt membru al comunității.

„Nu e m...e Ikea. E m...e ierarhia corporațiilor. Nu te angajează suedezul care deține Ikea, el angajează un român care angajează alt român care te angajează pe tine pe 400€. De la ei (Ikea) pleacă salariul probabil mult mai sus decât 400€ dar după ce trece prin 4…5 clase de fomiști logic că ești angajat pe un salariu basically inexistent fiindcă altfel team leaderii și managerii cum să se duca de două ori pe an în vacanțe la Maldive și la schi în Austria? Salariile alea au fost propuse de echipa de management din România” - a scris un alt membru al comunității.

Ikea Spania vs Ikea România

După ce în spațiul public au apărut precizările companiei cu privire la salariile care de fapt nu ar fi de 2.000 de lei (400 de euro), ci de 3.000 de lei (circa 600 de euro), au început comparațiile cu situația salariaților Ikea din străinătate.

Doru Șupeală a preluat o analiză de pe Facebook a lui Mihai Mateaș, profesionist din industria de Marketing Digital, care a făcut o comparație în salariile, prețurile practicate și profitul IKEA România vs Ikea Spania.

Mateaș a găsit următoarele salarii ale angajaților Ikea Spania: casier/ă (1.614 euro), angajat depozit (1.248 euro), lucrător comercial (1.241 euro), angajat curățenie (1.200 euro).

„Mi-am zis că poate plătesc mai mult impozit pe profit aici decât acolo și, na, tre să taie de undeva… Doar că nu: 25% impozitul pe profit în Spania, 16% impozitul pe profit în România”, a mai scris Mateaș.

„Adevărul” a găsit un articol în publicația Business Insider (ediția spaniolă), în care se arăta că salariul mediu la Ikea Spania este de 1.536 de euro brut pe lună.

„Salariul de bază este de fapt mai mic, dar că prin adăugarea de bonusuri și alte beneficii suma crește. De exemplu, lucrătorii Ikea au indemnizații de maternitate, asigurări de viață și un supliment salarial cuprins între 600 și 4.900 de euro (brut pe an) la 6 luni de la intrarea în companie”, arată articolul din Business Insider.

Comparație între prețuri

Mateaș a făcut o comparație și între prețurile practicate de Ikea în Spania și în România, la produsele cele mai vândute: pat, canapea, covor, dulap, spațiu de depozitare:

Tigerfrink – depozitare – 15 euro în Spania (74 lei) - 80 lei în România

Brimnes – dulap – 152 euro în Spania (750 lei) - 800 lei în România

Stoense – covor – 129 euro în Spania (635 lei) - 700 lei în România

Ektorp – canapea – 399 euro în Spania (1.970 lei) - 2.000 lei în România

Malm – pat 140/200 – 199 euro în Spania (979 lei) - 1.029 lei în România.

Cifra de afaceri și profit Ikea România vs Spania

Mateaș a făcut o comparație și în ceea ce privește cifra de afaceri și profitul.

„Deci de ce nu „își permite” Ikea să dea salarii mai mari în RO? Mai mari decât jumătate sau o treime din cât plătesc în Spania, zic… Mi s-a zis să compar și cifra de afaceri”, a scris acesta.

Cifra de afaceri Ikea România în 2021: 1,081,767,329.00 RON (219,6 milioane de euro)

Cifra de afaceri Ikea Spania în 2021: 1,682 miliarde de euro

Nr. magazine Ikea România: 2

Nr. magazine Ikea Spania: 20

Cifră de afaceri per magazin România: 110 milioane de euro

Cifră de afaceri per magazin Spania: 84 milioane de euro

Profit Ikea Spania 2021: 81,4 milioane de euro (circa 4 milioane de euro pe magazin)

Profit Ikea România 2021: 8 milioane de euro (circa 4 milioane de euro pe magazin)

Datele furnizate de acesta sunt coroborate cu date din presa de specialitate.

„IKEA România a înregistrat cu o creștere de 2,5% a vânzărilor totale în anul fiscal 2022, respectiv de peste 13% pentru comerțul online, comparativ cu anul precedent.

Mai mult, IKEA a vândut peste 22 de milioane de produse, dintre care 66,55% au fost piese de mobilier și 34,2% accesorii, cifra de afaceri ajungând la peste 1 miliard de lei (1 081 767 329 lei).

Prin comparație, IKEA România a realizat în anul fiscal 2020-2021 o cifră de afaceri de 951 de milioane de lei, o creștere față de anul fiscal 2019-2020, când înregistra o cifră de afaceri de 864 de milioane de lei”, relatează Wall-Street.ro.

„Fiindcă spaniolii sunt niște cetățeni ceva mai educați și mai obișnuiți cu democrația, ei au sindicate funcționale și competente, inclusiv la IKEA, iar sindicatele au cerut anul acesta majorarea salariilor tuturor angajaților cu 18%, ca să acopere inflația. Altfel, proiectul de extindere a IKEA în Spania pur și simplu nu se întâmplă”, a concluzionat Doru Șupeală.

„Adevărul” a cerut explicații IKea în ceea ce privește modul de stabilire al salariilor în diferite țări ale UE și dacă s-a ajustat oferta salarială din Timișoara în urma scandalului din mediul online. Încă nu am primit răspuns.