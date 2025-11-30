search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
O influenceriță de 31 de ani a fost găsită strangulată într-o pădure

Publicat:

Stefanie Pieper, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure îndepărtată din Slovenia.

Stefanie Pieper avea 31 de ani FOTO: Facebook
Stefanie Pieper, o cunoscută influenceriță a fumuseții din Austria, a fost găsită moartă într-o pădure din Slovenia, la aproape o săptămână după ce a dispărut.

Tânăra de 31 de ani a fost văzută ultima dată pe 23 noiembrie, întorcându-se acasă de la o petrecere. Potrivit presei locale, aceasta i-a trimis unui prieten un mesaj pe WhatsApp prin care îi spunea că a ajuns acasă în siguranță, dar, la scurt timp după aceea, i-a spus că a crezut că cineva se află în casa scării sale. 

Membrii familiei au alertat autoritățile atunci când aceasta nu a apărut la o ședință foto programată, scrie Dailly Mail.

Poliția a declarat că a găsit cadavrul lui Pieper într-o valiză într-o pădure din Slovenia, după ce fostul ei iubit a recunoscut că a strangulat-o.

Acesta a fost reținut luni în Slovenia, după ce autoritățile au declarat că și-a incendiat mașina într-o parcare a unui cazinou.

„El a fost găsit în imediata vecinătate a vehiculului în flăcări și arestat de poliția slovenă. A fost solicitată extrădarea către Austria”, au declarat oficialii.

