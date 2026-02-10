Imagini prin satelit arată că Iranul se pregătește pentru un posibil atac al SUA

Iranul a îngropat intrările în tunelurile ce duc la unul dintre siturile sale nucleare subterane, într-un aparent efort de a se pregăti pentru un posibil atac al SUA, eventual un raid al forțelor speciale americane pentru confiscarea uraniului puternic îmbogățit.

Imagini din satelit captate duminică arată că Iranul a acoperit complet cu pământ trei intrări ale complexului nuclear de la Isfahan, a declarat Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, cu sediul la Washington, într-un raport, citat de The Telegraph.

Intrările din mijloc și din sud sunt „de nerecunoscut și complet acoperite cu pământ”, în timp ce intrarea cea mai nordică în tunel, unde s-au luat măsuri suplimentare de apărare pasivă, a fost, de asemenea, acoperită cu pământ.

Aceste pregătiri vin în contextul în care Donald Trump a amenințat că va trimite un al doilea portavion în apropiere de Iran și a avertizat că SUA vor face „ceva foarte dur” dacă discuțiile actuale vizând programul nuclear eșuează,

„Pare destul de clar că iranienii sunt serios îngrijorați de un atac și/sau raid aerian american/israelian împotriva acestei instalații nucleare fortificate”, se arată în raport, care explică că umplerea intrărilor în tunel ar atenua impactul oricărui potențial atac aerian și ar bloca accesul în cazul unui raid al trupelor de comando.

Nu ar fi exclus ca Iranul să fi mutat echipamente sau materiale în tuneluri înainte de a sigila intrările, deși această posibilitate nu a putut fi confirmată de imaginile prin satelit.

Acesta a precizat că pregătiri similare au fost observate ultima dată în zilele dinaintea atacului american din iunie, care a vizat siturile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan.

Eforturile diplomatice continuă

Iranul și SUA au purtat prima rundă de negocieri nucleare indirecte la Muscat vinerea trecută, cu medierea Omanului, ambele părți descriind întâlnirea ca fiind un început pozitiv.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, și Steve Witkoff, trimisul special al SUA, au comunicat prin intermediari omanezi înainte de un scurt dialog direct.

În ciuda angajamentului diplomatic însă, postura militară a Iranului s-a înăsprit vizibil în ultimele săptămâni.

Gardienii Revoluției au dezvăluit racheta balistică Khorramshahr 4 înainte de aniversarea Revoluției Islamice, pe 11 februarie.

Între timp, un canal Telegram legat de Corpul Gardienilor a relatat marți că armata iraniană se pregătește să dezvăluie o capacitate militară suplimentară pe care au numit-o „surpriză strategică”.

Anterior, Ministerul Apărării din Iran a declarat că a oprit dezvăluirea publică a realizărilor militare pentru a păstra elementul de surpriză.

Amir Hatami, comandantul-șef al armatei, a avertizat că Iranul se află „la un nivel de pregătire defensivă superior celui premergător războiului de 12 zile” împotriva Israelului, anul trecut, avertizând că inamicii vor „primi un răspuns pe care nu l-au văzut și nici nu l-au mai experimentat”.

Statul Major al forțelor armate iraniene a emis o declarație paralelă prin care promitea să răspundă „oricărei agresiuni inamice într-un mod zdrobitor și decisiv”.

Republica Islamică a insistat că programul său nuclear este în întregime pașnic. Astfel, a anunțat că va negocia cu SUA doar privind programul nuclear și sancțiunile aferente și a amenințat că se retrage dacă Washingtonul va încerca să extindă agenda.

Între timp, liderul suprem iranian Ali Khamenei a aprobat grațieri sau reduceri de pedeapsă pentru 2.108 deținuți cu ocazia celei de-a 47-a aniversări a Revoluției Islamice, în timp ce sistemul judiciar a confirmat că cei arestați în cadrul protestelor recente nu vor beneficia de grațiere.

Ali Larijani, secretarul consiliului suprem de securitate națională al Iranului, a călătorit marți în Oman, în cadrul turneului regional mai amplu, care include și vizite în Rusia și Pakistan, următoarea destinație fiind Qatarul.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat, de asemenea, marți la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. El a anunțat că negocierile cu Iranul vor fi „principalul” subiect de discuție.

Larijani a declarat din Oman: „Netanyahu este acum în drum spre Statele Unite. Americanii trebuie să gândească cu înțelepciune și să nu-i permită, prin prefăcătorie, să insinueze înainte de zborul său că «vreau să mă duc și să îi învăț pe americani cum e cu cadrul negocierilor nucleare». Aceștia trebuie să rămână vigilenți față de rolul distructiv al sioniștilor.”