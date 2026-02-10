search
Marți, 10 Februarie 2026
11 februarie: Ziua în care s-a stins din viață Whitney Houston

În ziua de 11 februarie, în 2012, s-a stins din viață mult apreciata artistă Whitney Houston. Tot în această zi, în anul 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost forțat să abdice.

Whitney Houston/FOTO: Profimedia
Whitney Houston/FOTO: Profimedia

1847: S-a născut inventatorul american Thomas Edison

Thomas Edison s-a născut la 11 februarie 1847, în Milan, Ohio. A fost un inventator american care, singur sau împreună cu alții, a deținut un număr record de 1.093 de brevete.

De asemenea, a creat primul laborator de cercetare industrială din lume.

Thomas Edison/FOTO: Wikipedia
Thomas Edison/FOTO: Wikipedia

Competiţia sa binecunoscută cu Nikola Tesla a contribuit la progrese ştiinţifice extraordinare pentru acea epocă. 

Cei doi savanţi s-au cunoscut în 1884, la New York, pe vremea când Nikola Tesla avea 28 de ani şi a fost angajat de Edison ca inginer electrician, la recomandarea lui Charles Batchelor.

Nu a durat însă mult şi geniul sârbului l-a determinat să-i dea o sarcină pe cât de dificilă, pe atât de provocatoare. Astfel, Tesla a fost desemnat, la cererea sa, să reproiecteze  generatoarele de curent continuu deţinute de companiile lui Edison. 

A contribuit decisiv la dezvoltarea electricității moderne, inventând fonograful, becul incandescent, sisteme de iluminat electric, tehnologii de telecomunicații și dispozitive esențiale pentru industrie, potrivit Britanica.

Autodidact, pragmatic și orientat spre aplicații practice, Edison a revoluționat modul în care invențiile sunt dezvoltate și comercializate, devenind simbolul cercetării aplicate și al inovației moderne.

Thomas Edison a murit la 18 octombrie 1931, în West Orange, New Jersey.

1866: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza este forțat să abdice

Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite. Prin alegerea sa ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și al Țării Românești, la 24 ianuarie 1859, a fost înfăptuită Unirea celor două principate.

Alexandru Ioan Cuza/FOTO: Arhivele Naționale ale României
Alexandru Ioan Cuza/FOTO: Arhivele Naționale ale României

Alexandru Ioan Cuza a obținut recunoașterea Unirii Moldovei și Țării Românești și a desăvârșit unirea în 1862, formând statul român modern, cu numele România, capitala la București și instituții unificate. Ca domnitor, a promovat reforme liberale și progresiste care au modernizat statul și societatea românească.

În 1866, a fost însă forțat să abdice de o coaliție politică largă, cunoscută drept Monstruoasa Coaliție.

1969: S-a născut actrița americană Jennifer Aniston

Jennifer Aniston s-a născut în Sherman Oaks, California, pe 11 februarie 1969, fiind fiica actorilor John Aniston și Nancy Dow. 

Jennifer Aniston/FOTO: Profimedia
Jennifer Aniston/FOTO: Profimedia

Jennifer a avut primul contact cu actoria la vârsta de 11 ani, când s-a alăturat clubului de teatru al Școlii Rudolf Steiner. Tot acolo și-a descoperit pasiunea pentru artă.

Și-a început pregătirea profesională ca studentă la actorie la School of Performing Arts din New York, cunoscută și ca „școala Fame”, o divizie a liceului Fiorello H. LaGuardia High School of Music and the Arts, scrie IMDb.

În 1994, a apărut un pilot intitulat „Friends Like These”. Inițial invitată să dea probă pentru rolul „Monica”, Aniston a refuzat și a ales să audieze pentru rolul „Rachel Green”, prințesa de suburbie devenită chelneriță la o cafenea.

Odată cu succesul serialului „Friends” (1994), Jennifer a devenit faimoasă și foarte căutată, transformându-și notorietatea în roluri de film în pauzele dintre sezoanele serialului.

Între anii 2000-2005, actrița a fost împreună cu starul Hollywood Brad Pitt.

1990: Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare

Născut pe 18 iulie 1918, în Mvezo, Africa de Sud, Nelson Mandela a fost un activist împotriva apartheidului și om de stat, primul președinte al Africii de Sud ales democratic, funcție pe care a ocupat-o între 1994 și 1999.

Nelson Mandela/FOTO: Facebook
Nelson Mandela/FOTO: Facebook

Administrația sa s-a concentrat pe desființarea moștenirii apartheidului prin promovarea reconcilierii rasiale, a păcii naționale și a instaurării unei democrații multirasiale.

Mandela a fost arestat de mai multe ori, fiind judecat fără succes în Procesul de Trădare din 1956. În 1961 a cofondat organizația militantă uMkhonto we Sizwe, iar în 1962 a fost arestat și condamnat la închisoare pe viață în urma Procesului de la Rivonia.

A petrecut 27 de ani în detenție, până când a fost eliberat în 1990. Ulterior, a negociat sfârșitul apartheidului, iar în urma alegerilor multirasiale din 1994 a fost ales președinte al Africii de Sud.

După retragerea din politică, Mandela s-a dedicat luptei împotriva sărăciei și HIV/SIDA, devenind o figură respectată la nivel mondial.

2012: S-a stins din viață artista Whitney Houston

Whitney Houston s-a născut pe 9 august 1963, în New Jersey, SUA și a fost una dintre cele mai mari voci din istoria muzicii

A debutat cu albumele Whitney Houston (1985) și Whitney (1987), ambele ajungând pe locul 1, iar în I'm Your Baby Tonight (1990) și-a diversificat stilul.

A cunoscut un succes uriaș după ce a apărut în filmul „The Bodyguard” (1992), al cărui soundtrack a devenit cel mai bine vândut din istorie. După „My Love Is Your Love” (1998), a semnat un contract record în 2001, însă problemele personale i-au afectat cariera în anii 2000.

În 2009, Guinness World Records a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Lista sa de premii include două Premii Emmy, șase Premii Grammy, 30 Billboard Music Award și 22 de American Music Award, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei până în anul 2010.

Houston a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri.

A revenit cu I Look to You (2009), iar în 2012 a murit tragic în California. Cu peste 220 de milioane de discuri vândute, rămâne un simbol al muzicii mondiale.

2016: Cercetătorii din SUA anunță prima observare directă a undelor gravitaționale

Prima detectare directă a undelor gravitaționale a avut loc pe 14 septembrie 2015 și a fost realizată de Observatorul interferometru laser de unde gravitaționale LIGO, fiind anunțată oficial pe 11 februarie 2016.

Semnalul, denumit GW150914, a provenit din fuziunea a două găuri negre și a confirmat experimental o predicție fundamentală a relativității generale a lui Einstein.

Descoperirea a demonstrat existența sistemelor binare de găuri negre și a marcat începutul astronomiei undelor gravitaționale, un nou domeniu care permite studierea directă a unor evenimente cosmice extreme.

