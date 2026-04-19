Tânăra de 28 de ani dispărută din Arad acum două săptămâni a fost găsită fără viață în râul Mureș. Plecase la iubitul ei și nu s-a mai întors acasă

Trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, dispărută în urmă cu aproape două săptămâni din Arad, a fost găsit sâmbătă seara în râul Mureș, în zona localității Pecica. Aceasta a fost văzută ultima dată după ce ar fi plecat la iubitul său din municipiul Arad și nu s-a mai întors acasă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, prezența unui cadavru a fost semnalată prin apel la 112 în jurul orei 17:40, sâmbătă. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Arad, care au recuperat corpul din apă.

Autoritățile au confirmat că trupul aparține tinerei de 28 de ani dată dispărută la începutul lunii aprilie.

Familia a sesizat dispariția, iar poliția a declanșat căutările.

Obiecte găsite pe malul Mureșului

În zilele dinaintea descoperirii, anchetatorii au găsit lângă râul Mureș mai multe obiecte, inclusiv haine și o poșetă, indicii care au extins zona de căutare.

De asemenea, apropiații, citați de Antena 3 CNN, au declarat că tânăra ar fi participat la o petrecere cu prietenii înainte de dispariție.

După descoperirea cadavrului de către niște pescari, echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au recuperat trupul neînsuflețit, care a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Arad pentru efectuarea necropsiei.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale decesului. Cauza morții urmează să fie stabilită de medicii legiști.