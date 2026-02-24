Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învață. „Nu a căzut, ci a sărit”. Ce l-ar fi împins la acest gest

Un incident grav a avut loc marți dimineață la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița-Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital după ce a căzut sau, potrivit unor martori, ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii, potrivit Bistrițeanul.ro. Poliția și cadrele didactice încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în pauza mare, când băiatul a ajuns pe pervazul unui geam deschis, iar de acolo, pe caldarâm.

„În jurul orei 10:00 a fost sesizat prin S.N.U.A.U 112, faptul că în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La fața locului, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate. Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al școlii unde învață. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul” au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Ancheta este în desfășurare.

„Echipajul de Prim Ajutor a preluat de la locul solicitării un copil de 13 ani, conștient. Acesta acuza un traumatism lombar și prezenta o suspiciune de fractură membru inferior. A fost stabilizat și transportat la UPU Pediatrie”, a declarat, pentru sursa citată, purtătorul de cuvânt al ISU BN, Marius Rus.

Primarul din Telciu: „A sărit”

Primele mărturii sugerează că nu ar fi vorba despre un accident.

Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, a declarat, pentru ziarul local Bistrițeanul.ro, că băiatul s-ar fi aruncat în gol intenționat.

„Nu a căzut, ci a sărit”, a subliniat edilul.

Aceeași versiune este susținută și de directoarea școlii, Domnica Homei, care spune că două colege l-ar fi văzut urcându-se pe pervaz înainte de a se arunca, într-o mișcare rapidă, care nu ar fi putut fi prevenită de profesorii de serviciu.

„Mi-a spus că îl apasă greutățile vieții”

Directoarea povestește că, imediat după incident, a mers la elev pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Băiatul i-ar fi spus că „îl apasă greutățile vieții”, fără a detalia motivele.

Conducerea școlii afirmă că minorul este un elev cu rezultate bune, liniștit, fără probleme disciplinare sau semne care să fi indicat o stare de suferință.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. Geamurile sunt deschise în pauze pentru aerisire, iar nimeni nu și-ar fi putut imagina că va sări. Nici colegii nu au realizat ce urma să facă”, a explicat directoarea.

Poliția urmează să stabilească dacă a fost un accident, un gest impulsiv sau unul premeditat. În paralel, școala analizează situația internă și discută cu familia și cadrele didactice pentru a înțelege contextul emoțional al elevului.

Amintim că, în ianuarie, un băiat de 13 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill din Oradea.

În septembrie 2024, un elev de 18 ani s-a aruncat de la etajul al treilea al unui liceu din Bacău. Adolescentul avea biletul de adio în ghiozdan.