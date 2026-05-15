Imagini de la coliziunea dintre două tiruri pe autostrada A1. Încărcătura unui autotren s-a împrăștiat pe șosea, iar circulația este deviată

Un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri a avut loc vineri după-amiază, 15 mai, pe autostrada A1, pe sensul spre Nădlac, în judeţul Arad. Circulaţia rutieră a fost deviată.

”Intervenim în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri, pe A1, la kilometrul 543. La locul evenimentului sunt alocate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă”, a transmis ISU Arad.

”Accident pe autostrada A1, km 543, Arad, sensul spre Nădlac. Circulaţia este deviată pe la km 536”, a transmis DRDP Timişoara.