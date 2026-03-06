search
Vineri, 6 Martie 2026
O femeie de 47 de ani din satul Bratca, județul Bihor, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a ucis cu o țeavă metalică un câine care intrase în curtea sa. Scenele violente au fost filmate de vecini, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Scene șocante în Bihor: o femeie a bătut un câine până l-a omorât. FOTO: Captură Video
Scene șocante în Bihor: o femeie a bătut un câine până l-a omorât. FOTO: Captură Video

 Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 18.00, într-o gospodărie din satul Bratca. Potrivit informațiilor transmise vineri de polițiști, femeia ar fi aruncat inițial cu o țeavă metalică spre câine, după care a început să lovească animalul în mod repetat, până când acesta a murit.

Scenele s-au petrecut într-o mică grădină aflată între locuință și gardul proprietății. Un bărbat ar fi încercat să o convingă pe femeie să se oprească, însă aceasta nu a renunțat la gestul violent.

După ce a omorât câinele, femeia ar fi pus cadavrul animalului într-un sac și l-ar fi abandonat la marginea satului, pe malul unui canal de colectare a apei.

Vecinii au filmat momentul agresiunii și au anunțat autoritățile. Femeia, identificată ca Violeta Sferle, a fost reținută joi seară de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor pentru infracțiunea de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, faptă care se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani.

Vineri, un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd a solicitat arestarea preventivă a femeii, însă Judecătoria Aleșd a respins propunerea și a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

