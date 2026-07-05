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Bărbat reținut după ce a distribuit materiale pornografice cu minori agresați sexual pe rețelele de socializare

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Un bărbat a fost reținut de polițiști și este propus pentru arestare preventivă într-un dosar de o gravitate extremă privind abuzul și exploatarea sexuală a minorilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), individul folosea platforme de socializare pentru a distribui imagini cu copii agresați sexual și pentru a instiga alte persoane să producă materiale pornografice violente de aceeași natură. 

Bărbat reținut după ce a distribuit materiale pornografice cu minori. FOTO: Shutterstock
Bărbat reținut după ce a distribuit materiale pornografice cu minori. FOTO: Shutterstock

Cazul, de o brutalitate greu de imaginat, a fost prezentat oficial de comisarul șef de poliție Bogdan Ghebaur, din cadrul IGPR. Acesta a confirmat că autoritățile se confruntă cu o anchetă de amploare. 

„Vorbim de un caz foarte grav, pentru că avem minori implicați”, a declarat reprezentantul poliției, pentru Antena 3 CNN. 

Conform datelor din anchetă, suspectul acționa metodic pe internet, folosindu-se de platformele de comunicare pentru a racola și interacționa cu alți utilizatori.

„Bărbatul, prin intermediul unor platforme de socializare, interacționa cu alte persoane cărora le trimitea imaginile cu minorii agresați sexual și mai departe, la rândul lor, să producă tot astfel de materiale pornografice, violente, de natură sexuală”, a declarat comisarul șef Bogdan Ghebaur.

„La percheziții au fost găsite nenumărate astfel de videoclipuri”, a mai adăugat comisarul 

Probele descoperite în calculatorul și telefoanele suspectului au fost determinante pentru reținerea acestuia. În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au dat peste o adevărată arhivă de orori. Din cauza pericolului public imens, reacția autorităților a fost imediată. 

„Bărbatul a fost reținut și propus pentru arestare preventivă”, a mai precizat oficialul IGPR.

În cursul acestei zile, suspectul urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În paralel, procurorii și polițiștii continuă verificările informatice pentru a-i identifica pe toți cei care au primit sau au trimis astfel de materiale video, dar și pentru a încerca salvarea și identificarea minorilor care apar în imagini.

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