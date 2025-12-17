search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
O femeie a reușit să înșele un broker imobiliar cu zeci de mii de euro după ce a pretins că e descendenta unei familii nobiliare maghiare și posesoarea a cinci castele

Publicat:

O femeie din Alba a fost plasată sub control judiciar după ce ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi, împreună cu un bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case, a informat miercuri, 17 decembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Femeia a pretins că deține cinci castele. FOTO Shutterstock
De asemenea, s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva bărbatului cu care femeia a acţionat, dar şi faţă de o societate comercială, pentru înşelăciune, potrivit Agerpres

Din actele de urmărire penală reiese că inculpaţii ar fi indus în eroare un broker imobiliar, susţinând că deţin o avere importantă, inclusiv cinci castele şi afaceri în domeniul petrolier şi comerţului cu cereale. Femeia ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi că intenţionează să investească suma de 12,5 milioane de euro într-un ansamblu rezidenţial în municipiul Alba Iulia.

„În perioada 2023-2025, prin invocarea unor calităţi mincinoase de către inculpata de sex feminin (descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include 5 castele, afaceri în domeniul petrolier şi comerţ cu cereale), inculpaţii au indus în eroare şi au determinat persoana vătămată (broker imobiliar) să le achite suma de 51.000 euro şi să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanţă de 2% din valoarea finanţării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpaţi că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidenţial în mun. Alba Iulia, urmând ca persoana vătămată să se ocupe de tranzacţionarea tuturor apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăţi să fie majorat", se precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Totodată, procurorul de caz a dispus şi instituirea unor măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 200.000 de euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale celor doi, precum şi asupra unui imobil aflat în proprietatea unei societăţi comerciale implicate, care ar fi fost obţinut, potrivit anchetatorilor, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate.

Plasată sub control judiciar

Femeia, aflată în stare de recidivă postexecutorie, a fost reţinută pentru 24 de ore şi ulterior fiind plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive", mai arată Parchetulu.

Alba Iulia

loading Se încarcă comentariile...
