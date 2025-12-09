search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Un bătrân și-a lăsat averea de 3 milioane de euro femeii care îl îngrijea de doar câteva zile. Instanța a decis să era capabil să decidă singur

0
0
Publicat:

Un carabinier și soția sa au fost achitați de o Curte de Apel din Italia, fiind acuzați de înșelăciune, după ce au moștenit averea de trei milioane de euro a unui om de afaceri pe care femeia îl îngrijea. În primă instanță, cuplul fusese condamnat la peste patru ani de închisoare, dar verdictul final arată că bătrânul a făcut testamentul din proprie inițiativă.  

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Corriere Torino, în 2019, femeia acuzată de înșelăciune a fost angajată ca îngrijitoare a chimistului Lido Frediani. La doar câteva zile de când a început să lucreze, bătrânul a făcut un testament prin care urma să îi lase moștenire îngrijitoarei averea sa de trei milioane de euro.

Soțul și soția au intrat sub investigație în 2021, când nepotul lui Frediani a descoperit că, în mai 2020, unchiul murise – la vârsta de 92 de ani – din cauza „degradării cauzate de anorexie” și că trupul fusese incinerat fără știrea familiei.

Mai mult, bărbatul a aflat că averea fusese moștenită de îngrijitoare. De aici a pornit plângerea la procuratură, ancheta, sechestrarea bunurilor și procesul care s-a încheiat cu o condamnare.

Potrivit Tribunalului, Frediani era un bărbat afectat de fragilitate psihică, iar îngrijitoarea și soțul ei profitaseră de această stare.

Răsturnare de situație în apel

În apel, întreaga bază a acuzației este răsturnată. Dintr-o nouă analiză a actelor și a mărturiilor reiese că Frediani și-a gestionat întotdeauna averea cu o prudență extremă până în 2019, când – în urma unei fracturi de femur și a unor ischemii – a devenit neautonom din cauza unei „deteriorări fizice și cognitive ușoare”, dar a rămas perfect „capabil să înțeleagă și să decidă”.

După o serie de internări în spitale și clinici private, bătrânul s-a întors acasă și le-a cerut rudelor, mai exact verișoarei și nepotului, să-l găzduiască, dar aceștia i-au propus să „îi aducă mesele”, să „angajeze o îngrijitoare” sau să îl interneze într-un azil de bătrâni.

Acest refuz ar fi fost cel care l-a determinat pe chimist să îl elimine pe nepot (care ar fi trebuit să fie moștenitorul) din testament.

Bătrânul le spunea prietenilor și cunoștințelor despre decizia lui de a nu se mai întâlni cu rudele care îl abandonaseră, cerând chiar să înlocuiască interfonul clasic al casei cu un videointerfon „pentru a evita ca aceștia să poată intra în locuința lui”.

Curtea de Apel i-a achitat pe îngrijitoare și pe soțul ei de acuzația principală de înșelăciune a persoanei, pe motiv că fapta nu există. Ca urmare a achitării, instanța a dispus restituirea celor 700.000 de euro plătiți de cuplu rudelor drept despăgubiri provizorii.

Totuși, achitarea nu a fost totală, deoarece au fost menținute condamnările pentru fapte minore (10 luni pentru femeie și 4 luni pentru polițist) legate de alte episoade apărute în timpul anchetei (de exemplu, femeia s-a prefăcut bolnavă pentru a îngriji bătrânul).

Ulterior, Curtea a încercat să „înghețe” suma restituită prin sechestru preventiv (pentru cazul în care verdictul ar fi anulat la Curtea de Casație), dar avocații cuplului au atacat măsura.

Tribunalul de Revizuire a anulat sechestrul, argumentând că instanța nu putea acționa din oficiu în lipsa unei cereri din partea rudelor (părțile civile), mai ales că, după achitare, nu mai exista „fumus boni juris” (aparența unui drept valid) care să susțină pretenția de despăgubire.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce pensie vei avea dacă ai vechime de 12, 14 sau 18 ani în condiții speciale. Tabel cu reducerea vârstei
playtech.ro
image
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid a început negocierile cu înlocuitorul lui Xabi Alonso!
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT Alertă de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău! 86 de persoane au fost evacuate
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Până la 700 de lei creștere la salariul minim. Ministrul Muncii, Florin Manole anunță când se ia decizia finală
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon