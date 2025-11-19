Cetățean străin, înșelat cu 4.000 de euro de doi escroci. Ce i-au promis în schimbul banilor

O femeie și un bărbat sunt cercetați de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru înșelăciune, după ce au păcălit un cetățean străin cu suma de 4.000 de euro.

Potrivit polițiștilor, o femeie și un bărbat, ar fi solicitat unui bărbat, cetățean străin în vârstă de 45 de ani, folosindu-se de calități mincinoase, să achite suma de 4.000 de dolari, în vederea obținerii documentelor necesare pentru a-și aduce familia în România din țara de origine. Faptele ar fi avut loc în perioada 12 martie - 11 mai 2025,

”În urma activităților specifice desfășurate, au fost identificate cele două persoane bănuite de comiterea faptei: un bărbat, în vârstă de 39 de ani, cetățean străin și o femeie, în vârstă de 32 de ani. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 19 noiembrie 2025, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița”, potrivit Poliției Municipiului București.

Bărbatul de 39 de ani a fost depistat și urmează să fie condus la audieri. Totodată, în cauză se efectuează cercetări în vederea depistării femeii de 32 de ani.