De ce a primit un primar o amendă de peste 53.000 de lei după ce l-a dat afară pe șeful Poliției Locale

Primarul municipiului Alba Iulia a fost obligat de Tribunalul Alba să plătească o amendă judiciară de peste 53.000 de lei, după ce nu a transmis instanței documentele cerute într-un litigiu de muncă legat de demiterea fostului şef al Poliţiei Locale.

Decizia vine în contextul unui proces mai vechi, în care fostul director al Poliției Locale Alba Iulia, Daniel Bilcu, a contestat măsura prin care a fost concediat din funcție în mai 2021, prin dispoziția semnată de primarul Gabriel Pleșa. Litigiul a vizat legalitatea acelei decizii, iar instanța a solicitat, pe parcursul judecării cauzei, mai multe documente din partea administrației locale, considerate necesare pentru soluționarea dosarului.

Între timp, fostul director, Daniel Bilcu, a câștigat procesul în primă instanță, judecătorii dispunând repunerea sa în funcție și plata drepturilor salariale neîncasate. Punerea în aplicare a hotărârii a fost, însă, imposibilă, din cauza reorganizării Poliției Locale Alba Iulia, care din ianuarie 2022 a fost transformată în serviciu în subordinea Primăriei, schimbare care a modificat structura instituțională în care funcționa postul, astfel că, în cele din urmă, Daniel Bilcu a fost încadrat pe o altă funcţie.

Pe parcursul judecării cauzei, instanța a cerut Primăriei Alba Iulia mai multe înscrisuri considerate relevante pentru soluționarea dosarului, însă documentele nu au fost însă transmise în termenul stabilit de judecători, potrivit presei locale.

În acest context, Tribunalul Alba a dispus o amendă judiciară care depășește 53.000 de lei, ca urmare a neîndeplinirii obligației de a pune la dispoziția instanței actele solicitate în cadrul litigiului de muncă.