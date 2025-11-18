Vreme de iarnă în nordul Moldovei. DRDP Iași a scos utilajele de deszăpezire pe drumurile naționale

DRDP Iași îi atenţionează pe şoferi să circule cu prundenţă, deoarece în nordul Moldovei au fost semnalate ninsori ce au făcut necesară prezenţa pe drumuri a utilajelor de deszăpezire.

Sursă video: DRDP Iaşi

Primele semne ale iernii au apărut în nordul țării. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat marți, 18 noiembrie, că în zona montană înaltă a județului Suceava au început să cadă ninsori ușoare, în timp ce în restul județului se înregistrează lapoviță. Drumarii sunt în teren și intervin acolo unde este necesar pentru a preveni formarea poleiului.

Potrivit informațiilor transmise de DRDP Iași, precipitațiile mixte afectează în special partea montană a Sucevei, unde temperaturile sunt mai scăzute, în timp ce în zonele joase lapovița a făcut carosabilul umed, ceea ce poate pune probleme șoferilor care nu sunt pregătiți pentru condiții de iarnă.

„Ninge slab în zona de montană înaltă a județului Suceava, cu lapoviță în rest. De asemenea, ninsori de scurtă durată s-au înregistrat în cursul dimineții în zona montană a județului Neamț - DN 15B, Petru Vodă.

Momentan, carosabilul pe întreaga rețea de drumuri naționale din regiunea Moldovei se prezintă perfect circulabil, cu rezerva avertizărilor ANM de răcire a vremii și precipitații mixte, în special pentru zona montană. Circulați cu atenție și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor!”, a transmis marţi DRDP Iaşi pe pagina sa oficială de Facebook.

Reprezentanții instituției precizează că, în ciuda fenomenelor meteo, situația drumurilor rămâne bună. Carosabilul este în acest moment „perfect circulabil” pe întreaga rețea de drumuri naționale din Moldova, însă recomandă prudență sporită, mai ales la altitudini mari și în zonele unde se acționează cu utilaje.