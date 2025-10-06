Comandamentul Central de Iarnă, convocat la CNAIR din cauza avertizărilor meteo. Peste 100.000 de tone de sare sunt în stoc

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a convocat luni, 6 octombrie, Comandamentul Central de Iarnă, în contextul evenimentelor meteo din ultima vreme.

„În contextul utimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic şi ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferinţă Comandamentul Central de Iarnă.

Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenţi directorii regionali, şefii tuturor secţiilor de drumuri naţionale (SDN-uri) şi reprezentanţii poliţiei rutiere care vor colabora pentru ca circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă”, a transmis, luni, CNAIR.

Compania a precizat că discuţiile s-au axat pe inventarierea utilajelor şi materialelor care vor fi utilizate pentru a menţine reţeaua rutieră din administrare utilizabilă în condiţii de siguranţă pe perioada fenomenelor meteorologice severe.

„Trebuie menţionat şi faptul că astăzi s-a semnat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025 – 2026.

CNAIR are în prezent un stoc de 106 mii tone de sare, dar în baza acestui contract direcţiile regionale vor putea comanda cantităţi suplimentare dacă şi unde este cazul”, a mai transmis compania.

Potrivit CNAIR, siguranţa participanţilor la trafic este primordială, aşa că vir fi luate toate măsurile necesare, inclusiv restricţii de circulaţie sau chiar închiderea circulaţiei pe segmentele de drum cu probleme.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne rece până joi, cu ploi abundente și ninsori în zonele montane înalte. Mai multe regiuni ale țării se află sub avertizări cod galben și cod portocaliu, iar în sud-est a fost emis un cod roșu de ploi, valabil până pe 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

„Va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 110...120 l/mp”, au transmis meteorologii.

Autoritățile avertizează asupra riscului crescut de inundații locale, scurgeri pe versanți și acumulări de apă în zonele joase.