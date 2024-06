Vlogger acuzat că e pro-rus: „Ce legătură are Ucraina cu faptul că noi mergem cu Transsiberianul? Nouă ne-a plăcut în Rusia, de ce m-aș risca să vorbesc”

Doi vloggeri români au realizat un video în care prezintă tot parcursul călătoriei lor în Rusia.

Chiar dacă au fost supuși unui interogatoriu la intrare, li s-au luat seriile de la telefoane, li s-au fotografiat cazările, a fost notat canalul de YouTube, și le-a fost teamă să nu spună ceva legat de războiul din Ucraina, vloggerii Cristi și Ralu susțin că, turistic, Rusia e ireproșabilă.

Cum a fost experiența noastră în Rusia? – la această întrebare au răspuns vloggerii de călătorii Cristi și Ralu, care au petrecut 16 zile întregi în Federația Rusa, în 2024. Cei doi bucureșteni sunt cunoscuți pentru călătoriile lor în zone mai puțin populare precum Coreea de Nord, Siria, Irak, Kurdistan etc.

Cristi și Ralu au realizat un video în care prezintă tot parcursul acestei călătorii: „începând din aeroportul din Uzbekistan din care am reușit să ajungem în Rusia, procedurile de viză și sfaturi pentru călătorie, primele zile în Kazan, drumul spre Irkutsk în Siberia, evident traseul lung cu Transiberianul dar și zilele petrecute în Vladivostok, la „capătul lumii”.

„Am fost interogați bine când am ajuns în Rusia”, începe Cristi vlogul din Vladivostok. „Dacă totul merge bine, peste câteva ore trebuie să ne îndreptăm către următoarea noastră destinație. Când am intrat (în Rusia-nr) nu s-au luat telefoanele, ni s-a scris pe niște foi IMEI-ul (un număr de serie unic de 15 cifre pentru identificarea unui dispozitiv; fiecare telefon mobil din lume are un astfel de număr-nr), ni s-a luat canalul de YouTube, a fost notat pe telefon, s-au făcut poze tuturor cazărilor noastre, am stat aproape o oră la un soi de interogatoriu”, detaliază el.

Vloggerul nu știe dacă li s-a întâmplat acest lucru doar lor sau aceasta este procedura pentru toți turiștii, având în vedere situația mai complicată prin care trece Rusia.

„Cu siguranță, acest lucru ne-a creat nouă un soi de anxietate pe durata șederii, pentru că de obicei nu vrei ca guvernul țării în care tu te afli să știe că ești persoană relevantă, cunoscută, sau mediatică. Nu vrei ca guvernul țării respective să știe că ești youtuber, cu atât mai puțin în țări care au o reputație precum cea a Rusiei”, a mai arătat Cristi.

„Din punct de vedere turistic nu poți să-i acuzi de nimic”

La ieșirea din Rusia, cei doi vloggeri nu au avut niciun fel de probleme. „Când vine vorba de Imigrări eram eu puțin îngrijorat, că mi-au luat canalul de YouTube, s-au uitat acolo, dacă am zis ceva. Poate au văzut și clipurile din Ucraina. Nu a fost nicio problemă”, a precizat vloggerul. Singura problemă întâlnită a fost legată de biletele de avion cumpărate, mai exact destinația unde urmau să ajungă nu corespundea cu viza pe care au obținut-o. „A trebuit să plătim o grămadă de bani, a fost complet haos”.

Din punct de vedere turistic, nu poți să acuzi Rusia de nimic de nimic, spune el. „Și cumva toată lumea a insistat să politizeze vloggurile din Rusia și am primit multe comentarii de care sunt puțin dezamăgit. Dar sper ca toți cei care au lăsat comentariile alea de-a lungul acestor clipuri să nu facă parte din comunitate, ci să fi fost spectatori sporadici care au apărut, pentru că mi se pare absolut idiot tot ce s-a întâmplat”, a susținut Cristi.

Pe de o parte, mulți urmăritori i-au acuzat că nu discutat în vlogurile din Irkutsk și Transsiberian despre războiul din Ucraina. „Ce legătură are ce fac eu cu ceea ce se întâmplă între astea două țări. În plus, situația nu mai e de alaltăieri, nu e breaking news. Ce treabă are cu faptul că mergem noi cu Transsiberianul?”

„Nu ne mai politizați vloggurile”

Lui Cristi i s-au părut absurde criticile primite în care se arată că ar fi pro-ruși:

„Am rămas mască cu cei care la vlogguri despre mâncare îmi spuneau că de ce nu vorbesc despre Ucraina. Trebuie să fii idiot să te duci ca persoană publică și să postezi vlogguri către sute de mii de oameni, cum e cazul ăsta, din țara aia, vorbind despre subiectul ăsta. A vorbit Bold (Bold Travel, doi vloggeri amricani-nr) și i-au arestat. De ce aș face asta? Adică un la mână, n-avea nicio legătură și doi a mână, de ce m-aș risca, mi-aș complica viața...”

Cristi a citit un mesaj primit în dimineața respectivă:

„O să te bată Dumnezeu că vizitezi Rusia pentru vizualizări. Te-ai dus la ambasadă și ai agreat cu FSB-ul să le faci propagandă? Sunteți pătați de sânge. Influențezi oamenii, tot twitter-ul vorbește de voi, ticăloșilor. Rușine! Ai rămas cu mentalitatea de căpșunar”.

El i-a transmis un mesaj comentatorului supărat: „Să nu mai spuneți niciodată în public, cu voce tare, că guvernul X sau Y bagă bani în vloggeri că păreți proști. Râde lumea de voi. Voi credeți că țări atât de mari stau să uite pe youtube la ce fac eu sau la ce face cutare sau ce face? E absurd. Probabil că dacă ești Mr Beast (vloggerul care câștigă cel mai mult din conținutul creat pe YouTube-nr). Nu mai veniți cu acuzații de astea. Noi primim bani de la noi, de la Guvernul României”.

Vloggerii sunt plătiți pentru a prezenta anumite destinații, atunci când sunt invitați în infotripuri de către instituțiile turistice din diferite țări și atunci trebuie să precizeze în vlog că au fost invitați, explică ei.

„Nouă ne-a plăcut Rusia, cu siguranță ne vom întoarce”

Cristi a susținut că vor reveni în Rusia:

„În fine, nouă ne-a plăcut Rusia. Cu siguranță ne vom întoarce în Rusia să vedem și noi Kaliningrad, Sankt Petersburg, Moscova, pe care nu le-am văzut. Ați văzut că noi am plecat către cealaltă parte, pentru că am zis să vedem lucrurile care sunt mai îndepărtate. Cu siguranță o să ne întoarcem. Rușii „by default”, v-am zis și în anumite vlogg-uri par așa că sunt mai acri, mai reci, dar ne-au ajutat cu toții. Și ieri, când am avut problemă mare de tot, toată lumea a făcut tot posibilul să ne ajute.”

Din punct de vedere turistic, cei doi vloggeri au rămas cu o impresie pozitivă despre Rusia.

„Am rămas cu impresie bună despre țară din punct de vedere turistic. Nu mai îmi politizați mie vloggurile, punct. Adică din punct de vedere turistic, a fost o experiență super mișto pentru noi. Foarte accesibilă la preț, foarte ok. Nu ne-am simțit în pericol niciodată, pe străzi, la nicio oră. Totul a fost super curat. N-am ce să zic de rău... Atât că nu vorbim noi limba și ne-a fost greu că nu vorbim limba și ne-a fost greu din cauză situației că n-am putut să folosim cardurile, deși se pare că se putea să-ți faci și card acolo.”

Comparație Rusia – Europa

Cristi a făcut o comparație între Rusia și Europa. „E adevărat că la noi, adică în Europa, încep să fie anumite probleme, dar cum am spus, mereu, suntem răul cel mai mic. Cumva da, în partea cutare, n-ai problemele astea aici, ai problemele astealate, dar totuși la noi nu am niciodată frica de a zice ceva greșit, că poate mi se întâmplă ceva. Asta e, dar nu e singura țară în care se întâmplă chestia asta”.

Cristi a susținut că după situația cu vloggerii arestați a avut emoții cu privire la conținutul pe care-l transmite. „Când tu chiar te-ai simțit bine în locul respectiv, să te bagi în belele e absolut degeaba”

Vloggerul a susținut că cel mai frumos lucru în Europa și în Vest, în general este că „în mare parte, poți să faci ce ai vrea mușchiul tău și să zici ce vrea mușchiul tău. Dar faza e că să le zici și atunci când trebuie să le zici, adică să te plângi de dragul de a te plânge sau să protestezi de dragul de a protesta, na, nu știu.”