ProArt P16 (H7606): studioul creativ portabil ajutat de tehnologia AI

ProArt P16 (H7606) este aliatul tău de nădejde care îți transformă ideile creative în creații concrete, oriunde te duce imaginația, beneficiind la fiecare pas de forța procesoarelor AMD Ryzen™ AI, tehnologia care îți pune la dispoziție nu mai puțin de 150 de funcționalități bazate pe Inteligența Artificială, procesate local pentru securitatea totală a informațiilor tale.

Noua generație ProArt P16 (H7606) îți oferă libertatea de a crea din orice locație, cu mai multă inteligență și rapiditate. Laptopul a fost proiectat special pentru nevoile creativilor care nu cunosc limite, transformându-se într-un adevărat studio mobil echipat cu cele mai avansate componente: procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 și placa grafică NVIDIA GeForce RTX din seria 50, gata să facă față oricăror provocări creative sau procese de lucru complexe.

Imaginația ta va prinde contur pe un ecran tactil ASUS OLED de 16 inci, cu rezoluție 4K, calibrat pentru a reda culorile cu o precizie profesională.

Performanță supremă pentru creatori cu procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370

Elementul central al laptoplui este procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, prevăzut cu o unitate neurală (NPU) de top. Datorită acesteia, te vei bucura de o viteză excepțională în activitățile zilnice. Gândește-te la un asistent virtual care anticipează la fiecare pas nevoile tale pentru că fix așa funcționează acest procesor cu NPU-ul integrat cu o putere de 50 TOPS, iar laptopul tău devine deodată mai inteligent ca niciodată.

Aplicațiile creative detectează automat obiectele din imagini și clipuri și îți propun editări inteligente, economisind în acest fel ore prețioase din rutina zilnică. În plus, funcțiile inteligente, precum optimizarea automată a imaginii în apelurile video sau managementul inteligent al bateriei pentru o autonomie extinsă, îți vor face automat viața digitală mai simplă și mai productivă.

Indiferent dacă participi la videoconferințe, editezi materiale multimedia, faci streaming sau te relaxezi cu un joc AAA, experiența de utilizare este una fluidă și rapidă. Multitasking-ul devine natural, iar performanța rămâne la cote maxime, chiar și cu mai multe aplicații deschise simultan.

Alege AMD Ryzen™ AI și lasă tehnologia să îți personalizeze și eficientizeze fiecare zi de lucru!

Peste 150 de funcții AI vin în sprijinul creatorilor de pretutindeni

Ecosistemul AI ASUS maximizează potențialul procesului creativ cu o suită de aplicații dedicate, din care amintim ProArt Creator Hub (pentru ajustări de performanță și creare de palete cromatice armonioase), MuseTree (pentru generarea de imagini) și StoryCube (pentru organizarea conținutului digital). Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 150 de funcționalități AI care îți simplifică activitatea într-un mod intuitiv, total transparent și, în același timp, extrem de eficient.

Fiecare ediție ProArt este dotată cu deja iconicul ASUS DialPad, o rotiță de comandă specializată integrată în suprafața extinsă a touchpad-ului care permite personalizarea și controlul intuitiv al celor mai relevante setări din aplicațiile creative pe care le utilizezi în mod constant.

În spatele carcasei elegante se ascund componente puternice de top care îți pun la dispoziție resurse suficiente pentru a rula mai multe instrumente creative simultan, amintind aici placa video NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24 GB VRAM GDDR7, memoria RAM LPDDR5X cu o capacitate maximă de 64 GB ce rulează la o viteză suprinzătoare de 7.500 MHz și un SSD rapid PCIe Gen4 de până la 4 TB capacitate.

ProArt P16 (H7606) este capabil să mențină performanța constantă chiar și în timpul proiectelor de lungă durată, grație sistemului de răcire avansat dotat cu trei ventilatoare, evacuare invizibilă a aerului cald și pastă termică din metal lichid pentru transfer eficient al căldurii. Nu doar atât, dar modul ambiental 0 dB asigură liniștea de care ai nevoie pentru relaxare după o zi foarte încărcată.

Poți configura și comanda laptopul ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) și ProArt P16 (H7606 cu procesor AMD Ryzen™) cu 4 TB de stocare chiar acum direct din magazinul online eShop ASUS România.

După achiziție, nu uita să îți înregistrezi produsele ASUS pentru a obține asistență continuă și pentru a debloca o gamă de beneficii care vor îmbunătăți experiența de utilizare: asistență tehnică pentru depanare și configurare, gestionare centralizată a garanțiilor, precum și accesul la promoții exclusive ASUS.

