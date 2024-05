Experiența copleșitoare a doi români printre tătarii din Rusia. „România? Fantastică țară!” VIDEO

Cristi și Ralu, doi cunoscuți vloggeri români, au ales să meargă în Rusia, dar nu oriunde. Cei doi au ajuns la Kazan, capitala Tatarstanului, iar experiența lor a fost una copleșitoare.

Cei doi vloggeri români au postat pe You Tube un clip filmat în Tatarstan, iar în mai puțin de o zi au adunat aproape 100.000 de vizionări și sute de comentarii.

„Bună dimineața! Nu v-ați fi gândit vreodată că vă vom spune bună dimineața din Tatarstan, din Kazan, Rusia. Unii spun că este a treia capitală a Rusiei. Astăzi, vom explora această locație, capitala Republicii Tatarstan, despre care unii spun că dacă Rusia ar fi un continent, că ar putea fi un continent la cât de mare e, acest loc ar putea fi o țară întreagă”, spun cei doi în debut.

Ei și-au făcut introducerea într-o zonă de lux a orașului și au explicat de ce au făcut această alegere.

„Am făcut intro-ul aici cu Emporio Armani și DoubleTree by Hilton în spate ca să vedeți că marile branduri nu au dispărut, cel puțin nu toate, din Rusia. Am schimbat niște bani, avem bani la noi, vă reamintesc că în Rusia nu poți veni cu carduri acum că nu va funcționa niciunul dintre ele. Hai să vedem ce are de oferit Kazan, o locație care se află la 800 de kilometri de Moscova și care este poarta noastră de intrare în această superbă și mare țară”, au adăugat cei doi.

Apoi, ei au vorbit despre faptul că și în România există o comunitate de tătari, mai exact în Dobrogea. „Și noi avem foarte mulți descendenți de tătari în zona Dobrogei. Practic, oamenii ăștia până nu demult aveau doi președinți, președintele Rusiei și președintele Tatarstanului. Acum nu mai e președinte, e numit altfel, head of nu știu ce. Dar practic aici trăiesc două popoare, tătarii, care se identifică precum tătari și la un moment dat aveau inclusiv pașapoarte diferite de cele rusești, și rușii. Populația în mod normal aici era predominant musulmană, ăstia sunt musulmanii Europei să zic așa”, au explicat vloggerii.

O țară captivă în Rusia

Acum, adaugă ei, populația a trecut printr-un proces de rusificare, sunt cam jumătate-jumătate.

„Jumătate ruși, jumătate tătari, se vorbesc ambele limbi, o să vedeți că sunt ambele steaguri, steagul Rusiei și steagul Tatarstanului peste tot. Oamenii trăiesc într-un fel de armonie din asta miraculoasă. O să mergem la Kremlinul din Kazan, care de fapt înseamnă cetate, fortăreață, și o să vedeți cum există o catedrală ortodoxă și o moschee una lângă alta, pe stradă se aud diferite limbi și e foarte interesant cum trăiesc oamenii ăștia. Ei cumva sunt musulmani, e țara musulmană captivă în Rusia”, completează tinerii.

Deși sunt musulmani, tătarii nu sunt deloc fanatici.

„Am văzut în unele interviuri că ei cu toții sunt musulmani, la un moment dat aici se afla și cel mai mare Coran din lume și cu siguranță cea mai mare moschee din Rusia se află aici în Kazan. Dar nu sunt fanatici, sunt foarte relax pe chestia asta. Exact asta ar fi definiția tătarilor, niște musulmani mai europeni.”

Țara are resurse uriașe de petrol. „Aici, în orașul ăsta care are deja mai bine de 1.000 de ani și mare parte din gazul și petrolul care merge în Europa pornește de aici. După Siberia, acesta este locul cu cel mai mult petrol din Rusia. Asta se vede și pe străzi, că oamenii trăiesc relativ binișor în această parte a țării”, explică ei.

După o oprire pe Bauman Street, ei și-au continuat drumul prin oraș, până în Kremlinul Tatarstanului, locul unde flutură două steaguri: unul al Rusiei și celălalt al Tatarstanului.

„Kremlin înseamnă un soi de cetate sau de oraș înconjurat de ziduri unde se adună cele mai importante clădiri ale unui popor, clădiri religioase, clădiri administrative, guvern. Toate se adună într-un loc și se înconjoară de ziduri. În cazul ăsta avem o moschee, o biserică, o clădire guvernamentală și vreo șapte muzee”, detaliază ei.

Printre obiective s-au numărat și câteva monumente UNESCO, inclusiv un turn care aduce aminte de mai celebrul turn din Pisa.

„Kazan e unul dintre puținele locuri din Rusia unde sunt câteva monumente UNESCO. Ăsta e unul dintre ele. Dacă vă uitați, la fel ca Turnul din Pisa, e înclinat. Are vreo 190 de centimetri înclinație. Așa se numea o prințesă din această zonă a tătarilor, care era superbă, așa că Ivan cel Groaznic a spus vii cu mine la palat și te măriți cu mine. Ea i-a spus: Cu o singură condiție, dacă îmi construiești un turn în doar o săptămână. Așa că Ivan cel Groaznic și-a trimis hoardele de meșteri și au construit turnul ăsta în doar o săptămână. Ea a urca în turn și de acolo de sus s-a aruncat. E o legendă, nu așa a murit doamna respectivă, dar asta este povestea turnului”, povestesc cei doi.

„Doar în Ierusalim mai vezi atâtea religii în același loc”

Ulterior, ei au ajuns într-o biserică, după care într-un punct de belvedere, de unde au admirat priveliștea.

„Dacă e un lucru pe care nu poți să i-l negi Rusiei este arhitectura incredibilă și curățenia. E impecabil. Acolo este o biserică, acolo este altă biserică și aici cea mai mare moschee din Rusia. Cred că doar în Ierusalim mai vezi atâtea religii adunate în același loc. Nu-mi aduc aminte să fi văzut undeva atâtea temple religioase în atât de puțini metri pătrați. Și asta reprezintă Kremlinul din Kazan, că în locul ăsta, în Republica Tatarstan conviețuiesc mai multe religii, în principiu, ortodocși și musulmani.”

Tot aici, ei au remarcat un aspect interesant: „Vedeți diferența tătarilor față de ceilalți, de obicei moscheele sunt verzi. Însă aici avem un albastru. Și toate construcțiile făcute de tătari veți vedea că au acest albastru deschis care reprezintă libertatea, care este sinonimul cerului. Și pentru ei, când ajungi în cer ești liber. De asta au albastru. Și cred că e singura moschee din lume unde se recită Coranul 24 din 24.”

„Un fel de McDonald’s cu mâncare tătară”

Ajunși într-un local unde au luat masa, cei doi au explicat care sunt deliciile locale. „Felul unu, supă Solianka, e fel tradițional aici, o supă cu carne, care miroase extraordinar. Are o lămâie înăuntru, o măslină, niște legume, dar miroase într-un mare fel. Asta e smântână. E un fel de McDonald’s cu mâncare tătară. E bună rău. Ce alunecă!. Deci Solianka asta e piesă. Și alt preparat tradițional al tătarilor este chestia asta, un soi de empanada care înăuntru are carne tocată. Mamă, ce bună e. Foarte pufoasă, înăuntru are cartofi și ceapă. Are și carne. Îți stă mintea-n loc, asta costă sub un euro. Nu aș zice că e o masă întreagă, e o gustărică. Raluca și-a luat supă de manti”, a explicat Cristi.

Apoi, au admirat colecțiile de mașini de lux, de la Porsche până la BMW și Mercedes și au făcut o altă remarcă interesantă.

„O chestie pe care nu poți să i-o negi: nu sunt oameni dubioși pe stradă cum sunt pe la noi peste tot sau prin State. Nu știu ce fac cu ei, că mă gândesc că or fi, dar nu sunt aici și nu mă lovesc eu de ei. Mulțam fain!”

De acolo, ei s-au dus la un muzeu al nostalgicilor socialismului, iar acolo i-a întâmpinat un bărbat care a aflat că sunt români și a exclamat: „România? Fantastică țară!” A adăugat apoi: „Bucureștiul e un oraș mare, cu arhitectură interesantă.”

De acolo, ei au ales să vadă un muzeu aparte, „Muzeul copilăriei fericite”, unde practic s-au întors în timp. La final, cei doi au rămas uimiți când au văzut roboțeii care livrează mâncarea în locul curierilor omniprezenți din România. „A, nice! Dacă-ți comanzi o pizza, vine ăsta și ți-o aduce la ușă. Dar noi dacă suntem de la țară nu știm din astea”, au concluzionat cei doi români.