Lumea fotbalului a luat foc după ultima combinație din culise. Gino Iorgulescu vrea să se lege cu lanțuri de scaunul de la LPF

Gino Iorgulescu, 69 de ani, îi duce pe președinții de club din Superligă la munte, la aer curat, ca să le propună o „afacere necurată”. Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, intenționează să propună modificarea statutului, astfel încât Gino Iorgulescu, actualul conducător al instituției, să poată candida pentru un al patrulea mandat în fruntea Ligii.

Schimbarea la care cluburile au fost invitate să „mediteze” reprezintă o modificare care să îi permită lui Gino Iorgulescu să candideze din nou, iar pe Dani Coman să îl scoată complet din cursă: „Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal”.

Deja, FC Botoșani (prin Valeriu Iftime) și Farul Contanța (prin Ciprian Marica) s-au poziționat împotriva schimbării de regulament.

„Eu îl respect pe Gino, i-am cunoscut familia, dar unii ajung acolo și nu mai vor să plece. Sunt sigur că asta vom avea și la FRF, că așa zicea și Burleanu. Unii ajung dictatori.

Ți-ai făcut treaba foarte bine, ok, dar lasă și pe alții. Șefii FRF și LPF să mai lase și pe alții în locul lor. Pregătește pe alții mai tineri. Oamenii, pentru un mic avantaj... Fotbalul românesc nu are viziune pe termen mediu-lung, nu există nicio strategie. E inadmisibil să dai drepturile TV pe 10 ani, e inadmisibil!

Nu, nu mă gândesc să candidez, vreau doar să comentez din exterior. Nu aș vrea să vorbesc mai multe, dar avem tendința asta ca oamenii să nu mai plece din funcție. Au făcut lucruri bune, dar nu mai pleacă. Gata, lasă-i pe alții, poate au alte idei”, a reacționat astăzi Ciprian Marica, la emisiunea „Digi Sport Special”.

Fost internațional, Iorgulescu este un personaj mai degrabă absent din peisajul fotbalului românesc, având apariții rare și neconcludente. Numirea lui a fost legată de „combinații” politice. Dumitru Dragomir, cel alungat de la LPF, a spus la vremea respectivă că a fost dat afară la presiunile făcute de fostul premier Victor Ponta.

Principalul favorit să preia șefia LPF este Dănuț Coman, 46 de ani, fost portar al Rapidului. Ca și conducător, Coman a câștigat titlul de campion cu Astra Giurgiu.