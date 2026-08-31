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VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”

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Vremurile în care prețurile din Bulgaria erau mult mai mici decât în România par să fi apus. Odată cu trecerea la euro, cu largul concurs al comercianților, bulgarii s-au confruntat cu majorări importante, iar un cunoscut vlogger român s-a lovit din plin de această realitate.

Bulgarii au în general prețuri mai mari ca în România
Comercianții au profitat și au rotunjit prețurile în Bulgaria, după adoptarea monedei euro Foto: Unsplash

Adoptarea monedei euro de către Bulgaria la începutul acestui an a adus schimbări vizibile pe litoralul țării vecine, apreciat ani la rând de turiștii români pentru prețurile accesibile. Experiența unui vlogger român aflat în Varna scoate la iveală o realitate comercială în care trecerea la moneda unică a fost însoțită de o „rotunjire în sus” a prețurilor la alimente, restaurante și cazare.

Marian, creatorul canalului de YouTube „2 Hoinari”, a testat pe propria piele tranziția la euro din cea mai importantă stațiune maritimă a Bulgariei. Concluzia trasă în urma discuțiilor cu localnicii și a verificărilor din piețe și restaurante confirmă temerile multor turiști: comerciantii au profitat de schimbarea monedei pentru a scumpi produsele.

Tactica comerciantilor. „Rotunjesc prețurile în sus”

Diferența dintre cursul oficial de schimb și prețurile de la raft se simte cel mai bine în viața de zi cu zi. Aflat în centrul orașului Varna, vloggerul a aflat chiar de la recepționerul hotelului unde s-a cazat cum s-a transformat procesul de adoptare a monedei unice într-un val de scumpiri mascate.

„Tocmai ce vorbeam cu băiatul de la recepție legat de trecerea Bulgariei la euro și a spus că în mare parte nu s-au schimbat foarte multe lucruri, însă comercianții au profitat de această ocazie să rotunjească prețurile în sus. Tocmai din acest motiv este și percepția că s-au scumpit produsele în urma trecerii la euro. Ca să înțelegeți, acum un euro înseamnă 1,95 ceva leva, dar comercianții au profitat și toate prețurile care erau de 1,8 leva au fost transformate în un euro sau 1,7 leva transformate în un euro. Deci au crescut puțin prețurile”, explică Marian în cadrul clipului.

Prețurile din piețele locale

Cele mai mari surprize au apărut la tarabele cu produse alimentare de bază. În piața locală din Varna, legumele și fructele au ajuns la tarife care rivalizează sau chiar depășesc piețele din marile orașe vest-europene.

Analizând prețurile afișate direct în euro, românul s-a arătat uimit de nivelul ridicat al traiului de zi cu zi:

„Găsim tot felul de produse locale, tradiționale. Uite, vin la 5 euro sticla mare, fructe, legume... vinete 3,50 euro, 4 euro roșiile, ardei 6 €, cartofi 1,40 euro, 2,50 euro roșiile mari, ouăle... 5,50 euro, pâine de casă 3 euro, porumb pentru fiert 0,76 euro... Mi se par prețuri foarte mari. 2,50 euro kg de roșii... Cum își permit oamenii ăștia?”, a spus el.

Șezlonguri mai ieftine, dar mâncare mai scumpă decât în România

La capitolul servicii de plajă, Bulgaria rămâne competitivă în raport cu litoralul românesc. Un șezlong costă în jur de 3 euro (aproximativ 15 lei), iar un pachet de șezlong cu umbrelă ajunge la 6 euro. Cu toate acestea, când vine vorba de mâncare, raportul se inversează.

Aflat la o terasă din centrul orașului, un prânz simplu format dintr-un gyros la farfurie și o limonadă la jumătate de litru a ajuns la 15 euro (aproximativ 75 de lei).

Față de stațiunile românești, vloggerul notează o diferență clară. „Față de România, aici șezlongul și umbrela sunt mai ieftine, dar mâncarea mi se pare mai scumpă. De exemplu la Eforie Nord găsești meniuri cu 35 lei, găsești mâncarea mai ieftină. Aici nu prea găsești un meniu întreg cu 7 euro”, susține românul.

Nici cumpărăturile din marile rețele de supermarketuri nu mai aduc economiile din trecut. O pâine a ajuns la 1,49 euro, un litru de lapte la 1,43 euro, iar 20 de ouă se vând cu aproape 5 euro (4,95 euro).

Ghid de cumpărături

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