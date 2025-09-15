search
Luni, 15 Septembrie 2025
Valurile de căldură, secetele și inundațiile din vara anului 2025 au provocat pierderi de 43 de miliarde de euro în Europa

Publicat:

Valurile de căldură, secetele și inundațiile care au afectat Europa în vara acestui an au generat pierderi economice estimate la 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu publicat luni, 15 septembrie. Raportul avertizează că aceste costuri reprezintă doar începutul.

Caniculă în Spania. FOTO: Profimedia
Caniculă în Spania. FOTO: Profimedia

Analiza, citată de AFP și Agerpres, se bazează pe date meteorologice și pe modele economice și ia în calcul atât pagubele directe – drumuri, clădiri sau culturi agricole distruse –, cât și efectele indirecte, cum ar fi pierderile de producție, costurile de reconstrucție, pierderile de vieți omenești și cheltuielile de adaptare. Raportul a fost coordonat de economista Sehrish Usman de la Universitatea din Mannheim și realizat împreună cu doi coautori de la Banca Centrală Europeană.

„Costul real al evenimentelor extreme se extinde dincolo de efectele lor imediate”, subliniază Sehrish Usman, care arată că seceta poate provoca inflație pe termen mediu și lung.

Ținând cont de aceste elemente, studiul estimează că până în 2029 costurile macroeconomice generate de dezastrele din vara 2025 ar putea urca la 126 de miliarde de euro.

Spania, Franța și Italia sunt cele mai afectate țări, fiecare cu pierderi ce depășesc 10 miliarde de euro în 2025, iar pe termen mediu acestea ar putea trece de 30 de miliarde.

Țările din Europa Centrală și de Nord au suferit pagube mai mici, dar inundațiile s-au intensificat în ultimii ani, ceea ce ar putea majora costul perturbărilor meteorologice, atrag atenția autorii.

Aceștia precizează că cifrele prezentate sunt probabil subestimate, întrucât nu includ efectele cumulative ale fenomenelor (de exemplu, valuri de căldură și secetă concomitente) și nici alte repercusiuni ale schimbărilor climatice, precum incendiile.

Calculele tradiționale, realizate de obicei de reasiguratori, acoperă doar daunele aduse activelor fizice, nu și pierderile de productivitate legate de temperaturile extreme, explică studiul.

Societate

