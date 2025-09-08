Hidrologii anunță cod galben de viituri pe râuri din mai multe județe. Care sunt zonele vizate de atenționare

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atenţionări cod galben de inundaţii pe râuri din cinci judeţe, valabile până la miezul nopţii.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri, cu depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile mici din bazinele hidrografice: Ier – bazin amonte S.H. Andrid şi Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Satu Mare, Sălaj şi Bihor), respectiv Mureş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Ocna Mureş – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba şi Hunedoara), transmite Agerpres.

Atenţionările au fost transmise către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă Crişuri şi Mureş, şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Satu Mare, Sălaj, Bihor, Alba şi Hunedoara.