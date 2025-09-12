search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Breaking Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe. Apelul autorităților către locuitorii din zonele vizate

0
0
Publicat:

Hidrologii avertizează că există risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben.  Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. 

Risc de viituri în mai multe zone ale țării FOTO: FB
Risc de viituri în mai multe zone ale țării FOTO: FB

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben, care intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, de la ora 12:00 şi este valabil până mâine, la ora 9:00”, a transmis Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. 

Atenţionarea Hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău, Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. Sunt prognozate creşteri ale debitelor şi nivelurilor, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Locuitorii sunt sfătuiți să evite zonele inundabile

„În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite activităţile în apropierea cursurilor de apă sau în zonele inundabile. Se recomandă ca locuitorii să nu traverseze poduri improvizate sau drumuri acoperite de apă, să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile prin măsuri preventive şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, este important ca cetăţenii să rămână informaţi prin intermediul canalelor oficiale şi să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice”, a mai transmis sursa citată.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni. 

Codul galben este valabil vineri, 12 septembrie, de la ora 10.00, până la ora 22.00.  În acest interval, în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei se vor produce averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice.  În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.  

Județele Prahova, Buzău, Vrancea și Galați se află cu întreaga suprafață sub codul galben de ploi și vijelii. Județele Argeș, Brașov, Dâmbovița și Covasna se află parțial sub Cod galben. 

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 septembrie, ora 10-13 septembrie, ora 2, jumătatea de est a țării și zonele montane se află sub o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ.

„Izolat vor fi descărcări electrice iar cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a transmis ANM. 

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
mediafax.ro
image
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
fanatik.ro
image
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
playtech.ro
image
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discuții: a dat un nume "greu" afară din antrenament
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Cine este soția Vărului Săndel. Cât de frumoasă este Maria și când s-au cunoscut cei doi: „Nu ştiu cum aş fi rezistat fără ajutorul ei”
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Pană de curent timp de 72 de ore în România. Arafat pregătește românii
mediaflux.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier