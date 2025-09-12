Breaking Cod galben de inundaţii: hidrologii anunţă risc de viituri pe râuri din 14 judeţe. Apelul autorităților către locuitorii din zonele vizate

Hidrologii avertizează că există risc de viituri pe râuri din 14 judeţe, fiind emisă o avertizare cod galben. Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a instituit Codul Galben, care intră în vigoare astăzi, 12 septembrie, de la ora 12:00 şi este valabil până mâine, la ora 9:00”, a transmis Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Atenţionarea Hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău, Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. Sunt prognozate creşteri ale debitelor şi nivelurilor, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Locuitorii sunt sfătuiți să evite zonele inundabile

„În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite activităţile în apropierea cursurilor de apă sau în zonele inundabile. Se recomandă ca locuitorii să nu traverseze poduri improvizate sau drumuri acoperite de apă, să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile prin măsuri preventive şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, este important ca cetăţenii să rămână informaţi prin intermediul canalelor oficiale şi să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice”, a mai transmis sursa citată.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni.

Codul galben este valabil vineri, 12 septembrie, de la ora 10.00, până la ora 22.00. În acest interval, în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei se vor produce averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Județele Prahova, Buzău, Vrancea și Galați se află cu întreaga suprafață sub codul galben de ploi și vijelii. Județele Argeș, Brașov, Dâmbovița și Covasna se află parțial sub Cod galben.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 septembrie, ora 10-13 septembrie, ora 2, jumătatea de est a țării și zonele montane se află sub o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ.

„Izolat vor fi descărcări electrice iar cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a transmis ANM.