search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Valurile de căldură vor provoca un dezastru sanitar în Europa. 2,3 milioane de victime în 75 de ani. Ce se va întâmpla în România | STUDIU

0
0
Publicat:

Europa riscă să înregistreze peste 2,3 milioane de decese provocate de căldura extremă până la sfârșitul secolului, dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă la nivelul actual. Concluzia vine dintr-un amplu studiu care avertizează că sudul continentului va fi cel mai afectat.  

În 75 de ani, Europa se va confrunta cu un dezastru sanitar din cauza căldurii / Sursa foto: Skynews
În 75 de ani, Europa se va confrunta cu un dezastru sanitar din cauza căldurii / Sursa foto: Skynews

Atât de mulți oameni vor muri în Europa din cauza schimbărilor climatice până în 2099. Cifrele sunt șocante

Un nou studiu amplu a dezvăluit bilanțul șocant al deceselor pe care Europa l-ar putea înregistra din cauza creșterii temperaturilor până în 2099. Cifrele sunt mult mai mari decât estimările anterioare — iar chiar și cele mai optimiste scenarii conturează o imagine sumbră, potrivit DailyGalaxy.com

Peste 2,3 milioane de oameni din Europa ar putea muri din cauza căldurii extreme până la sfârșitul acestui secol, dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă necontrolat, potrivit unei noi analize publicate în Nature Medicine. Cercetarea, realizată de London School of Hygiene & Tropical Medicine, acoperă 854 de orașe din 30 de țări, fiind una dintre cele mai cuprinzătoare evaluări de până acum a mortalității legate de schimbările climatice pe continent.

Studiul estimează impactul net asupra sănătății al schimbărilor de temperatură — ținând cont atât de decesele provocate de căldură, cât și de cele cauzate de frig — pentru perioada 2015–2099. Imaginea este sumbră: chiar și în regiunile unde s-ar putea înregistra mai puține decese din cauza frigului, creșterea masivă a mortalității asociate cu temperaturile extreme depășește cu mult aceste beneficii. 

Fără măsuri reale de reducere a emisiilor, Europa se îndreaptă spre o escaladare dramatică a deceselor cauzate de climă.

Folosind 19 modele climatice globale și proiecții demografice detaliate, cercetătorii estimează că, în cel mai pesimist scenariu de emisii (SSP3-7.0), ar putea avea loc aproximativ 2.345.410 decese suplimentare, în ciuda schimbărilor demografice naturale sau a îmbunătățirilor sistemelor de sănătate. Avertismentul vine pe fondul valurilor de căldură tot mai intense din Europa — 2023 a fost deja cel mai călduros an înregistrat vreodată, iar datele din 2024 indică temperaturi și mai ridicate, conform Copernicus Climate Change Service.

Orașele mediteraneene, cele mai expuse, pe măsură ce încălzirea depășește media globală

Cea mai mare povară este prognozată în Europa de Sud și Centrală, unde orașe precum Barcelona, Roma, Napoli și Atena vor înregistra cele mai mari creșteri ale deceselor provocate de căldură. Barcelona singură ar putea înregistra peste 246.000 de decese legate de climă până în 2099.

Aceste regiuni au deja temperaturi ridicate, urbanizare accelerată și populații îmbătrânite — factori care amplifică impactul. În întreaga zonă mediteraneană, țări precum Spania, Italia și Grecia se așteaptă la valuri de căldură din ce în ce mai frecvente și mortale — zile toride urmate de nopți sufocante — care perturbă somnul și suprasolicită sistemul cardiovascular.

Malta ocupă primul loc în clasament, cu proiecții de 268 de decese în exces la 100.000 de locuitori, de peste două ori media Europei de Sud. Prin contrast, părți din Europa de Nord, inclusiv Suedia, Irlanda și Finlanda, ar putea înregistra temporar un declin net al deceselor legate de temperatură, în principal datorită scăderii mortalității de iarnă. Însă cercetătorii avertizează că acest răgaz este de scurtă durată. Până la finalul secolului, chiar și orașe precum Helsinki și Stockholm vor trece la creșteri nete ale deceselor cauzate de căldură extremă.

Citește și: Fenomenul de întunecare biologică: Microbii polari accelerează topirea gheții și, automat, schimbările climatice

În România, 47.468 de oameni vor muri în următorii 75 de ani din cauza temperaturilor extreme

Studiul mai arată că, în România, aproximativ 47.468 de oameni vor muri în următorii 75 de ani din cauza temperaturilor extreme. Țara noastră se află printre statele din Europa Centrală și de Sud unde impactul valurilor de căldură va fi puternic resimțit, atât din cauza verilor tot mai toride, cât și a vulnerabilităților generate de îmbătrânirea populației și de lipsa unor măsuri eficiente de adaptare.

România nu a fost ocolită în studiul privind decesele cauzate de climă / Sursa foto: Skynews
România nu a fost ocolită în studiul privind decesele cauzate de climă / Sursa foto: Skynews

Adaptarea ajută, dar nu suficient în scenarii de încălzire accelerată

Studiul a evaluat și impactul măsurilor de adaptare — precum împădurirea urbană, o mai bună izolație a locuințelor și extinderea folosirii aerului condiționat — asupra reducerii mortalității. Deși acestea pot aduce unele beneficii, în special în scenariile de emisii moderate (SSP1-2.6 sau SSP2-4.5), adaptarea singură nu poate compensa creșterea numărului de decese într-un viitor cu emisii ridicate.

Chiar și o reducere cu 50% a riscului legat de căldură — un obiectiv mai ambițios decât ce au realizat majoritatea țărilor până acum — lasă Europa cu un bilanț de șase cifre al deceselor. „Ar fi nevoie de o reducere de 90% a riscului pentru a inversa complet tendința — un nivel improbabil pe baza dovezilor actuale”, a declarat dr. Pierre Masselot, co-autor al studiului.

Unele țări, precum Elveția și Suedia, au demonstrat niveluri încurajatoare de adaptare la valurile de căldură în ultimii ani, dar altele — Grecia, Marea Britanie și Cehia — au înregistrat puține sau deloc progrese, potrivit datelor citate în studiu.

Citește și: Marea Caspică este pe cale de dispariție. Rusia, acuzată pentru scăderea dramatică a nivelului apei

Echipa de cercetare a controlat și pentru schimbările demografice, precum îmbătrânirea populației, și a separat efectele schimbărilor climatice de cele ale creșterii populației. Cu alte cuvinte, decesele suplimentare sunt direct legate de încălzirea globală, nu doar de schimbările societale.

Știința din spatele avertismentului: robustă, detaliată și cutremurătoare

Spre deosebire de studiile anterioare, bazate pe estimări naționale generale, această cercetare a folosit curbe temperatură–mortalitate specifice fiecărui oraș, adaptate pentru cinci grupe de vârstă. Metodologia a integrat proiecții din 19 modele climatice corectate statistic, date demografice de la Wittgenstein Centre, precum și funcții epidemiologice publicate anterior în The Lancet Planetary Health.

Echipa a rulat și 500 de simulări Monte Carlo pentru fiecare scenariu, pentru a lua în considerare incertitudinile, obținând intervale de încredere largi — mai ales în scenariile de încălzire extremă. În cel mai pesimist scenariu (SSP3-7.0), decesele cumulate provocate de căldură ar putea ajunge până la 4,7 milioane, deși estimarea centrală este puțin peste 2,3 milioane.

„Nu este alarmism. Aceste proiecții se bazează pe date empirice, iar povara asupra sănătății este probabil subestimată”, a subliniat dr. Antonio Gasparrini, autor principal și director al EHM Lab de la LSHTM. „Modelele noastre nu au luat în calcul și alte riscuri climatice, precum incendiile de vegetație, furtunile tropicale sau episoadele de poluare a aerului — toate așteptate să crească în intensitate.”

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
stirileprotv.ro
image
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Extindere casă fără autorizație. Când ai voie să construiești ceva pe propriul teren
playtech.ro
image
Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Soluția pentru ca românii să nu iasă la pensie la 70 de ani!
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos