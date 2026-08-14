 Orașul din Spania cu plaje superbe, căutat de milioane de turiști, schimbă regulile pentru vizitatori: „Nu mai este binevenit oricine” | adevarul.ro
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Video Orașul din Spania cu plaje superbe, căutat de milioane de turiști, schimbă regulile pentru vizitatori: „Nu mai este binevenit oricine”

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Unul dintre cele mai căutate orașe turistice din Spania, renumit pentru plajele sale și numeroasele atracții, schimbă regulile pentru vizitatori. Autoritățile locale vor să pună frână turismului „low cost” și comportamentelor necivilizate, iar din 2027 sunt pregătite noi reguli pentru turiști. Primarul transmite un mesaj ferm: „Nu mai este binevenit orice turist”.

Plaja din Valencia Foto: pixels
Plaja din Valencia Foto: pixels

Este vorba despre Valencia, unde administrația locală pregătește o nouă ordonanță municipală privind conviețuirea și responsabilitatea civică. Consiliul Local urmează să aprobe documentul în 2027, iar acesta va viza o serie de comportamente considerate incompatibile cu respectul față de oraș și locuitorii săi.

Primărița María José Catalá susține că Valencia nu mai urmărește să atragă cu orice preț un număr cât mai mare de turiști, ci să schimbe profilul vizitatorilor și să încurajeze un turism de calitate. „Nu mai este binevenit orice turist aici; avem nevoie de turiști care respectă cu adevărat orașul”, a declarat María José Catalá, relatează eleeconomista.

Administrația locală spune că lucrează încă din 2023 la schimbarea profilului turistic al orașului, în cadrul unei strategii pe care primarul o descrie drept un „angajament față de turismul de calitate”.

Orașul Valencia schimbă regulile pentru vizitatori Foto: pixabay
Orașul Valencia schimbă regulile pentru vizitatori Foto: pixabay

„Nu vrem turism «low cost», nu vrem turism în apartamente ilegale, vrem turiști care sunt complet legali, care stau în oraș, care investesc cât mai mult posibil în oraș și, mai presus de toate, care respectă orașul”, a afirmat Catalá.

Potrivit edilului, strategia începe să producă rezultate. Durata șederii turiștilor în oraș a crescut, iar autoritățile susțin că profilul vizitatorilor se îmbunătățește.

Printre măsurile adoptate de municipalitate se numără și deblocarea unor licențe pentru hoteluri de top, despre care primarul spune că fac parte din strategia de atragere a unui turism cu o valoare economică mai mare.

Aproape 1.000 de apartamente turistice au fost închise

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă Valencia este dezvoltarea apartamentelor turistice. Catalá susține că administrația sa a adoptat o ordonanță privind apartamentele turistice considerată una dintre cele mai restrictive din Spania. Aplicarea acesteia ar fi dus la închiderea a aproximativ 1.000 de apartamente turistice.

O nouă ordonanță pentru turiști și localnici

Începând din 2027, ordonanța privind apartamentele turistice va fi completată de noua reglementare privind comportamentul civic. Cele două acte normative vor fi folosite de municipalitate pentru a controla atât funcționarea unităților de cazare turistice, cât și comportamentul persoanelor care vizitează sau locuiesc în oraș.

Noua ordonanță va urmări să reglementeze mai multe „comportamente necivilizate” care afectează viața de zi cu zi a locuitorilor.

Printre exemplele oferite de primar se află și utilizarea artificiilor neautorizate în timpul festivalului Fallas, unul dintre cele mai cunoscute evenimente din Valencia.

„Vrem un turism care respectă orașul și locuitorii săi”, a transmis Catalá

Strategia administrației locale nu urmărește dispariția turismului, ci schimbarea profilului acestuia.

„Nu vrem mai mulți turiști, vrem o calitate mai bună”, a subliniat primarul.

Catalá susține că Valencia a redus numărul pasagerilor navelor de croazieră, a diminuat numărul apartamentelor turistice neînregistrate și a crescut durata medie de ședere a vizitatorilor.

Obiectivul este ca turiștii să petreacă mai mult timp în oraș, să cheltuiască mai mult în economia locală și să respecte regulile de conviețuire.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu vin aici pentru a lipsi de respect comunitatea locală”, a conchis María José Catalá.

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