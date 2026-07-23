Steagul roșu a fost arborat pe plajele din Eforie Nord, iar scăldatul este strict interzis din cauza mării agitate. În alte stațiuni de pe litoralul românesc, turiștii se plâng că marea este rece și murdară.

Salvamarii din Eforie Nord avertizează că marea este agitată, cu valuri înalte și curenți puternici, care pot pune viața în pericol chiar și pentru înotătorii experimentați.

Turiștii sunt sfătuiți să nu intre în apă și să respecte indicațiile salvamarilor. De asemenea, părinții sunt rugați să-și supravegheze permanent copiii și să nu-i lase în apropierea apei.

„Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Așteptați arborarea unui steag galben sau verde înainte de a intra în apă”, transmit salvamarii.

Sursa Facebook / Salvamar Eforie Nord

Eforie Nord nu este singura stațiune de la malul Mării Negre unde turiștii au întâmpinat surprize, după ce apa mării s-a răcit brusc. Marți, în stațiunea Mamaia, a avut doar 13 grade și abia miercuri a urcat la 19.

Pe rețelele de socializare, turiștii au spus că fenomenul a apărut și în alte locații turistice. „Ieri a plouat, azi este înnorat și rece ca gheața. Din Olimp”, a scris un turist la o postare de pe Facebook în care cineva întreba cum este apa la mare în această perioadă.

Alții au confirmat că și în Costinești este aceeași situație, iar în Năvodari apa este „foarte murdară, plină de alge și miroase urât”.

Sursa Facebook / Cazare pe litoralul romanesc

Un alt utilizator a postat imagini din Saturn, în care marea pare la fel de agitată, iar pe plajă nu este nicio urmă de turiști.

Sursa Facebook / Cazare pe litoralul romanesc

Specialiștii spun că pe litoral, în această perioadă, are loc fenomenul upwelling, care face ca temperatura apei mării să coboare. Acesta apare atunci când vântul deplasează spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din straturile mai adânci ale mării, ceea ce duce la scăderea rapidă a temperaturii apei.

Fenomenul poate produce diferențe importante chiar între zone apropiate ale litoralului, în funcție de direcția vântului și de circulația curenților marini. De aceea, în aceeași perioadă, apa poate avea temperaturi diferite de la o stațiune la alta.