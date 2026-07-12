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Video Alertă ecologică pe litoral. Turiștii reclamă apă de culoare neobișnuită și miros puternic

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Mai mulți turiști aflați pe o plajă din Mamaia Nord au semnalat apariția unei culori neobișnuite în apă, însoțită de un miros puternic.

plaja mamaia nord
Mai mulți turiști au semnalat un miros puternic FOTO Captură video Observator Constanța

Oamenii susțin că ar fi observat o posibilă deversare în mare, însă nu există, deocamdată, informații oficiale care să confirme această ipoteză.

La acest moment nu este cunoscută cauza exactă a fenomenului și nici dacă este vorba despre o deversare de ape uzate sau despre un alt tip de poluare.

În luna martie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a efectuat o vizită pe plaja din Năvodari, unde a prezentat concluziile controalelor recente. Ea a reamintit atunci că, pe plaja din Năvodari, au fost găsite „fose ilegale, fose îngropate ilegal pentru terase care au fost ridicate ilegal”, precum și „un rezervor de gaz identificat ilegal”.

În timpul vizitei, ministrul a descoperit și „ţevi care intrau în mare direct”, pentru care urmează verificări privind proveniența și eventualele deversări.

„Să nu existe cazuri în care tu s-ar putea să faci plajă şi sub tine să fie fose ilegale, să fie rezervoare de gaz ilegale”, a subliniat Buzoianu.

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