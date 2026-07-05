Apa mării s-ar putea răci brusc pe litoral. Explicația fenomenului de „upwelling”

Specialiștii avertizează că temperatura apei ar putea scădea brusc în următoarele zile din cauza fenomenului de upwelling, un proces natural specific sezonului cald, dar care transformă apa mării într-o apă foarte rece.

Conform Meteoplus, valorile termice ale apei, care în prezent variază între un confortabil 24 și 26 de grade Celsius, riscă să se prăbușească rapid din cauza curenților și a vântului susținut.

Deși pare paradoxal ca apa să devină de gheață în mijlocul verii, explicația este una pur fizică și ține de dinamică marină: deplasarea apei calde.

Vânturile puternice care bat dinspre uscat sau paralel cu țărmul împing stratul de apă caldă, încălzit de soare la suprafață, către largul mării.

Pentru a compensa golul lăsat, apa din straturile profunde ale Mării Negre, unde razele soarelui nu pătrund, este aspirată și adusă direct la mal.

„Vântul împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar aceasta este înlocuită de apă rece din straturile profunde”, explică specialiștii Meteoplus.

Pentru cei veniți în vacanță, fenomenul se traduce printr-un risc crescut de șoc termic. Apa mării poate înregistra scăderi masive de temperatură în doar câteva ore, ajungând uneori chiar și sub 15-16 grade Celsius, condiții în care înotul devine extrem de dificil și inconfortabil.

Ce este fenomenul „upwelling”?

Upwelling-ul este un proces prin care curenții aduc la suprafața oceanului apă adâncă și rece. Upwelling-ul este un rezultat al vânturilor și al rotației Pământului, scrie . National Geographic Society.

Pământul se rotește pe axa sa de la vest la est. Din cauza acestei rotații, vânturile tind să vireze spre dreapta în emisfera nordică și spre stânga în emisfera sudică. Acest fenomen este cunoscut sub numele de „efectul Coriolis” și este în mare parte responsabil pentru creșterea apelor în regiunile de coastă.

„Efectul Coriolis” cauzează, de asemenea, creșterea apelor în largul oceanului în apropierea Ecuatorului. Vânturile alizee de la Ecuator suflă apa de suprafață atât spre nord, cât și spre sud, permițând creșterea nivelului apelor mai adânci.