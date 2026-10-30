Un turist străin caută sate de vizitat lângă București. Ce i-au răspuns românii

Un turist străin care vrea să descopere împrejurimile Bucureștiului a cerut recomandări pentru sate și localități pe care să le poată explora cu mașina în excursii de cel mult o oră și jumătate. Întrebarea sa a generat reacții împărțite pe Reddit: unii români i-au recomandat palate, mănăstiri și zone naturale, în timp ce alții au susținut că satele din apropierea Capitalei nu oferă prea multe atracții pentru vizitatori.

Palatul Mogoșoaia Foto: Shuterstock

Turistul a explicat că își dorește să descopere mai multe localități într-o singură zi, cu opriri pentru micul dejun și plimbări. Acesta a întrebat dacă ar fi mai potrivit să exploreze zona de nord, est sau vest a Capitalei ori să meargă spre sud, inclusiv peste graniță, în Bulgaria.

„Aș vrea să fac o excursie care să nu dureze mai mult de o oră și jumătate. Mi-ar plăcea să fac câteva opriri pentru a vedea mai multe sate și pentru a lua micul dejun. Ce itinerar recomandați?”, a întrebat acesta într-o postare pe Reddit.

Foto: reddit

Vizitatorul a precizat că urma să ajungă în București în perioada 30 octombrie-2 noiembrie și că va avea la dispoziție o mașină pentru deplasări.

Mogoșoaia, recomandată pentru palatul și parcul său

Una dintre cele mai frecvente sugestii a fost Mogoșoaia, localitate aflată la nord-vest de București, cunoscută pentru Palatul Brâncovenesc și parcul amenajat în jurul acestuia.

Un utilizator a recomandat destinația pentru o plimbare de dimineață.

„Mogoșoaia este o alegere bună, deoarece se află la doar 30-40 de minute de oraș, iar Palatul Brâncovenesc, parcul și lacul oferă cadrul perfect pentru o plimbare liniștită de dimineață”, a scris acesta.

După ce autorul postării a întrebat de ce merită vizitată localitatea, un alt participant a răspuns: „Da, așa cum a spus și comentatorul de mai jos, există un parc frumos și un palat frumos”.

Un alt obiectiv recomandat a fost Palatul Potlogi, din județul Dâmbovița, care face parte din patrimoniul arhitectural brâncovenesc.

„Nu este nimic care să merite cu adevărat”

Nu toți participanții la discuție au fost de acord că satele din apropierea Capitalei merită o excursie specială.

„Nu este nimic care să merite cu adevărat să ieși din București pentru a vedea în imediata apropiere a orașului”, a comentat un utilizator, care i-a recomandat turistului să viziteze Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Situat în Parcul Regele Mihai I din București, muzeul reunește case și gospodării tradiționale din diferite regiuni ale țării, oferind o alternativă pentru cei interesați de arhitectura rurală românească, fără să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari.

Un alt participant, care a precizat că locuiește într-un sat din nordul Bucureștiului, a explicat că, deși zona are păduri și un lac, nu consideră că aceasta reprezintă o destinație obligatorie pentru turiști.

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„Consider că este una dintre cele mai bune zone din jurul Bucureștiului, dar nu o recomand ca destinație obligatorie. Există lucruri mai bune pe care le puteți face și nu cred că veți găsi un loc unde să luați micul dejun”, a scris acesta.

Comana și Snagov, alte destinații recomandate

Printre sugestiile primite s-au numărat și Mănăstirea Snagov, asociată în legende cu Vlad Țepeș, precum și zona naturală Comana, aflată la sud de București.

Mănăstirea Snagov Foto: arhivă, adevărul

Un utilizator a recomandat Parcul Natural Comana pentru cei care preferă plimbările în aer liber.

„Puteți merge la Comana și să vizitați rezervația naturală. Există și locuri unde puteți mânca, precum și o mănăstire, dacă vă interesează”, a scris acesta.

Sinaia și Castelul Peleș, recomandate pentru o excursie mai lungă

Deși turistul a cerut inițial sugestii pentru locuri aflate la cel mult o oră și jumătate de mers cu mașina, mai mulți participanți i-au recomandat și Sinaia.

„Principalele atracții din Sinaia sunt Castelul Peleș, în stil romantic german, restaurantul Taverna Sârbului și o urcare cu telecabina până spre vârf”, a scris un utilizator.

Alți participanți au atras atenția asupra traficului aglomerat de pe Valea Prahovei, care poate prelungi considerabil deplasarea cu mașina. Unul dintre ei a recomandat trenul ca alternativă pentru cei care vor să viziteze castelul.

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Castelul Peleș Foto: arhivă

Un alt utilizator a avertizat că, în funcție de punctul de plecare din București, simpla ieșire din oraș poate dura aproximativ 30 de minute.

Brașovul a fost, de asemenea, menționat în discuție, însă o astfel de excursie presupune mai mult timp pentru deplasare și nu se încadrează neapărat în limita stabilită de turist.

Dealu Mare, recomandare pentru pasionații de vin

O altă idee a vizat regiunea viticolă Dealu Mare, cunoscută pentru cramele sale și pentru peisajele specifice podgoriilor.

Un participant a recomandat zona, dar a atras atenția că degustările de vin nu sunt potrivite pentru persoanele care conduc și intenționează să consume alcool.

Pentru cei interesați de istoria viticulturii, acesta a menționat și Muzeul „1777” din Valea Călugărească, unde sunt expuse unelte și obiecte tradiționale folosite la producerea vinului.