 Big Little Festival revine la Palatul Mogoșoaia. Evenimentul, lansat printr-un flashmob la care sunt așteptate peste 1.000 de persoane | adevarul.ro
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Big Little Festival revine la Palatul Mogoșoaia. Evenimentul, lansat printr-un flashmob la care sunt așteptate peste 1.000 de persoane

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Peste 1.000 de părinți și copii sunt așteptați duminică, 26 iulie, la un flashmob organizat pe Calea Victoriei, în zona Pieței Revoluției, pentru a marca apropierea celei de-a treia ediții Big Little Festival.

Big Little Festival are loc între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia. FOTO: Big Little Festival
Big Little Festival are loc între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia. FOTO: Big Little Festival

Evenimentul va începe la ora 19.00, iar participanții vor cânta și vor dansa în sincron pe imnul festivalului, alături de Alina Sorescu și Vero Căliman, directorul creativ al Big Little Festival.

Coregrafia momentului este realizată de Alexandra Vasile, de la Școala Show Dance Art, iar elevii școlii vor dansa alături de participanți. Evenimentul va fi prezentat de Nono Semen, de la Digi FM.

Organizatorii anunță că participanții la flashmob vor primi invitații la festival.

Big Little Festival are loc în august

Cea de-a treia ediție Big Little Festival va avea loc între 21 și 23 august, la Palatul Mogoșoaia. Printre artiștii anunțați se numără Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu, Antonia Grigore și Cristian Porcari.

Pe lângă concerte, organizatorii anunță peste 100 de activități desfășurate în șapte zone ale festivalului, printre care ateliere creative, teatru interactiv, activități de gătit, olărit și pictură, karaoke, fotbal și o zonă de gaming.

Copiii vor putea participa și la o tabără de muzică, unde își vor putea înregistra propria melodie. În cadrul unor concursuri, participanții vor avea și posibilitatea de a urca pe scenă alături de Smiley, în rol de backing vocals.

Accesul la Big Little Festival se face pe baza biletelor pentru fiecare dintre cele trei zile sau a unui abonament pentru întregul festival.

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