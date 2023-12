Un test antidrog fals pozitiv, infirmat chiar și într-un an de legiști

În cazul unui test antidrog fals pozitiv, șoferii așteaptă între o lună și un an pentru rezultatele analizelor de sânge de la Institutele medico-legale.

Un rezultat fals pozitiv apare atunci când un DrugTest arată prezența unei anumite substanțe în organismul unei persoane, deși acea persoană nu a utilizat substanța respectivă. Acest lucru poate apărea din mai multe cauze, inclusiv reactivitatea încrucișată cu alte substanțe sau medicamente, avertizează medicii.

De altfel, aparatele folosite de polițiștii din țara noastră nu sunt atât de precise, așa că apar frecvent erori. Sindicatele polițiștilor spun că rezultatele înșelătoare sunt cauzate și de calitatea slabă a aparatelor DrugTest.

Un studiu apărut în „Journal of Analytical Toxicology“, în 2018, arată că în cazul aparatelor Dräger DrugTest 5000 rata unui răspuns fals pozitiv a fost: pentru canabis – 14,5%, pentru amfetamine – 23,2%, pentru metamfetamine – 38,4%, pentru enzodiazepine – 36,4%, pentru opiacee – 65,9%, pentru cocaină – 87,1%. Poliția Rutieră din România este dotată cu acest tip de aparate.

Cu toate acestea, legea impune suspendarea permiselor chiar și în cazul testelor fals-pozitive, până la aflarea rezultatelor de la laboratoarele de medicină legală. Însă, rezultatele analizelor de sânge, care pot infirma un test antidrog fals pozitiv, ies destul de greu. Raportul toxicologic vine în câteva luni, dar poate dura și mai mult de un an, dacă șoferul nu plătește singur analiza. Liderul Sindicatului Europol spune că poate dura „o lună de zile sau 12 sau 14 luni”.

Un motiv pentru care procedura este tergiversată îl reprezintă chiar numărul mare de solicitări către Institutele medico-legale. În tot acest timp șoferul are deschis dosar penal și nu mai poate conduce pe drumurile publice. Dacă vorbim despre un șofer profesionist, acesta poate rămâne fără slujbă pe timp nelimitat.

„O rămășiță din practicile vechi ale poliției face ca orice șofer depistat cu aceste aparate să fie pus la zid și lipsit pe loc de dreptul de a conduce. Permisul unui astfel de șofer se reține de către agentul de poliție care a constatat fapta. (...) Odată ce agentul constată fapta penală, întocmește un proces-verbal, proces-verbal la care atașează rezultatul DrugTestului și ulterior șoferul este condus pentru recoltare de probe biologice la institutele medicale autorizate. Totodată, agentul reține permisul de conducere, fără a i se mai da drept de a conduce persoanei respective și fără ca șoferul să poată contesta această măsură“, explică avocatul Ilie Dorin, conform Avocatu.ro.

În cazul unui test fals pozitiv, cel mai bine ar fi să le comunicați celor care vă testează că ați folosit unul din aceste medicamente sau alimente. Analizele biologice, realizate de Medicina legală, pot dovedi că șoferii nu au consumat substanțe interzise, deși, până la proba contrarie, aceștia își pierd permisul de conducere, dar se pot alege și cu un dosar penal.

„Omul, în primul rând, nu se sustrage unui control, dacă nu are ceva de ascuns. Trebuie să comunice corect datele medicale pe care le are. Este bine ca oamenii să știe că, dacă vor consuma anumite categorii de substanțe sau chiar de medicamente, testele astea pot apărea fals pozitive. Dacă omul se știe nevinovat, să spună, uite, am luat asta și să ceară teste de laborator, care înlătură rezultatele fals pozitive și lucrurile se lămuresc“, a transmis medicul Emilian Popovici.

Testele antidrog folosite de Poliția Română sunt de unică folosință, igienice și neinvazive. Acestea testează probele de salivă. Kitul DrugTestului conține un burete mic, pe care șoferul trebuie să îl țină sub limbă între 1 și 4 minute, pentru a se îmbiba cu salivă, până când indicatorul integrat se va colora în albastru.Acesta este introdus apoi în caseta de testare, iar în câteva secunde dispozitivul va afișa pe display câte substanțe interzise conține saliva prelevată și care sunt acestea.

Însă sunt foarte multe cazuri în care aparatele DrugTest dau erori, iar județele cu cele mai multe teste fals pozitive, cu aparatul DrugTest, sunt Brăila, Olt, Covasna și Tulcea, potrivit publicației Evenimentul Zilei.

Medicamente aparent inofensive pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog

O serie de medicamente care combat durerea sau răceala, dar și unele antibiotice, băuturi energizante sau macul pot genera rezultate fals pozitive la testele antidrog, atrage atenția medicul Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie

„Printre substanțele care pot cauza probleme legale șoferilor se numără unele antibiotice, care pot declanșa o reacție cu testul imunologic, fapt ce duce la rezultate inexacte. Printre ele sunt și rifampicina și unele cefalosporine ce pot genera rezultate fals pozitive pentru opiacee, respectiv cocaină. Unele studii precizează și amoxicilina printre antibioticele care pot produce probleme conducătorilor auto“, potrivit medicului Emilian Popovici, vicepreședintele Societăţii Române de Epidemiologie.

Totodată, tratamente antidepresive, precum trazodona și bupropiona, și unele medicamente antipsihotice, cum ar fi quetiapina și clorpromazina, pot genera teste fals pozitive.

Dar și medicamente pe care le folosim des și pe care foarte mulți români le au în casă îi pot lăsa pe șoferi fără permis în cazul testării cu aparatele DrugTest. Medicamente pentru combaterea durerii, cum sunt ibuprofenul și naproxenul, pot da rezultate fals pozitive pentru marijuana. Totodată, medicamentele pentru răceală sau alergii, mai ales cele care au în compoziție pseudoefedrină sau efedrină, pot provoca rezultate fals pozitive pentru amfetamine.

Potrivit expertului, chiar și consumul de alimente sau băuturi care conțin semințe de mac poate duce la rezultate fals pozitive pentru opiacee, pentru că aceste semințe conțin urme de morfină.

Nici băuturile energizante nu sunt cele mai sigure din acest punct de vedere pentru că pot genera rezultate fals pozitive pentru metamfetamine și THC (marijuana), mai ales atunci când sunt consumate cu puțin înainte de a fi testat de către polițiști.

„Oamenii trebuie să știe că dacă au băut un energizant există posibilitatea ca testul să iasă fals pozitiv, mai ales dacă vorbim despre consumul foarte apropiat de momentul testării. Nici în toate cazurile când mănânci o prăjitură cu mac nu-ți apare testul fals pozitiv, dar există această posibilitate, mai ales dacă testul este unul foarte sensibil“, explică doctorul Emilian Popovici.

Ce au mai descoperit americanii

Literatura de specialitate din SUA indică și alte alimente sau substanțe care pot genera rezultate înșelătoare la testele antidrog. Astfel, consumul unor alimente precum unele fructele coapte, pizza, semințele de cânepă sau apa tonică, înainte de un test antidrog, pot duce la un rezultat fals pozitiv.

Însă și unele substanțe la care nu ne-am gândi pot genera astfel de probleme, de exemplu apa de gură, dezinfectantul de mâini, suplimentele de vitamina B, canabidiol (CBD), potrivit platformei de verificare a antecedentelor pentru angajați, Checkr.

Pentru a evita problemele legale pe care un test antidrog fals pozitiv le aduce, medicul Emilian Popovici îi sfătuiește pe șoferi „să aibă rețetă, dacă e vorba de medicamente, dar și să comunice unității de testare că au luat anumite medicamente, să nu se ascundă consumul acestor substanțe“.