search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone

0
0
Publicat:

Sistemele cu microunde de mare putere (HPM) sunt tot mai des privite drept o soluție esențială în eforturile statelor de a contracara evoluția rapidă a războiului cu drone. Tehnologia, care utilizează impulsuri de energie electromagnetică pentru a dezactiva componentele electronice ale aparatelor fără pilot, este prezentată ca următoarea etapă majoră în apărarea anti-drone, scrie Jerusalem Post.

Sistem antidronă cu microunde/FOTO:X
Sistem antidronă cu microunde/FOTO:X

Potrivit lui Yossi Margalit, vicepreședinte și director al diviziei C-UAS și al sistemelor de apărare aeriană de joasă altitudine la Rafael Advanced Defense Systems, HPM reprezintă „nivelul următor” în domeniu, cu capabilități care depășesc ceea ce a fost disponibil până acum, inclusiv după introducerea în exploatare a tehnologiilor bazate pe lasere.

Vorbind pentru rubrica Defense & Tech a Jerusalem Post, în marja conferinței UVID de la Tel Aviv, Margalit a explicat că arsenalul actual de soluții anti-dronă variază de la mijloace de „soft kill”, bazate pe război electronic, până la soluții cinetice sau cu energie direcționată, precum laserele și microundele. „Avem nevoie de tehnologii sofisticate deoarece amenințările sunt sofisticate – mai complexe decât rachetele”, a spus el. „Pe măsură ce provocările se diversifică, uneori trebuie să schimbi modul de abordare.”

Costuri ridicate pentru neutralizarea dronelor

În timpul operațiunii de 12 zile împotriva Iranului, cunoscută în Israel sub numele Rising Lion, au fost lansate peste o mie de drone, majoritatea interceptate. Dar diferența de cost rămâne semnificativă: o dronă estimată la 2.000 de dolari poate obliga apărătorii să folosească un interceptor de 2 milioane de dolari — un model considerat nesustenabil de oficialii israelieni.

Aici intervin sistemele HPM. Spre deosebire de rachete sau de lasere, care angajează țintele individual, HPM pot afecta simultan mai multe drone prin degradarea sistemelor lor electronice, oferind un răspuns rapid și eficient în fața tacticilor de tip „roi”, fără consumul constant de interceptori costisitori.

Investiții globale în tehnologia HPM

Capacitatea de a contracara drone ieftine, produse în masă, reprezintă una dintre principalele provocări militare ale prezentului. Statele Unite, Europa și Asia investesc masiv în cercetarea HPM. Sisteme precum Leonidas al companiei Epirus sau ThunderShield de la Thales au demonstrat deja potențial operațional.

Departamentul Apărării al SUA a accelerat dezvoltarea armelor cu energie direcționată în contextul amenințărilor cu drone ale rebelilor houthi în Marea Roșie și al proliferării dronelor iraniene pe câmpurile de luptă din Ucraina și, posibil, Venezuela.

Japonia lucrează la această tehnologie de peste un deceniu și a alocat anul acesta aproximativ 800 de milioane de yeni (circa 5,2 milioane de dolari) pentru programele HPM. În ianuarie, Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică a prezentat o nouă imagine conceptuală a viitorului său dispozitiv HPM aflat în dezvoltare.

Israel avansează soluțiile cu energie direcționată

Israel, cunoscut pentru inovația în domeniul apărării, continuă să dezvolte tehnologii cu energie direcționată. Rafael — creatorul sistemului Iron Dome — și Elbit Systems au integrat soluții laser pentru a completa HPM în lupta împotriva dronelor. Sistemul laser „Iron Beam” este proiectat pentru interceptări precise și cu costuri reduse, prin perforarea structurii dronelor, rachetelor sau proiectilelor.

Dacă HPM poate dezactiva simultan mai multe drone prin afectarea electronicii pe o zonă extinsă, laserele permit neutralizarea foarte precisă a unei singure ținte. Împreună, cele două tehnologii conturează o arhitectură stratificată de apărare anti-UAS.

Această combinație reduce dependența de rachete-interceptor costisitoare și oferă armatei flexibilitate în fața unor amenințări diverse.

Pentru Israel, integrarea HPM și a tehnologiilor laser este tot mai mult considerată direcția strategică în contracararea campaniilor cu drone utilizate de Iran, Hezbollah și rebelii houthi.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
fanatik.ro
image
Vasilica a fost ucisă în Italia de bărbatul care-i împrumutase 70.000 de euro. Noi detalii despre moartea româncei de 35 de ani
libertatea.ro
image
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un asemenea gest
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
playtech.ro
image
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care așteaptă salariile pe final de an. Ministerul Finanțelor confimă ce se întâmplă cu plățile
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului