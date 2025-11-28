Tehnologia cu microunde de mare putere, considerată „Sfântul Graal” al interceptorilor de drone

Sistemele cu microunde de mare putere (HPM) sunt tot mai des privite drept o soluție esențială în eforturile statelor de a contracara evoluția rapidă a războiului cu drone. Tehnologia, care utilizează impulsuri de energie electromagnetică pentru a dezactiva componentele electronice ale aparatelor fără pilot, este prezentată ca următoarea etapă majoră în apărarea anti-drone, scrie Jerusalem Post.

Potrivit lui Yossi Margalit, vicepreședinte și director al diviziei C-UAS și al sistemelor de apărare aeriană de joasă altitudine la Rafael Advanced Defense Systems, HPM reprezintă „nivelul următor” în domeniu, cu capabilități care depășesc ceea ce a fost disponibil până acum, inclusiv după introducerea în exploatare a tehnologiilor bazate pe lasere.

Vorbind pentru rubrica Defense & Tech a Jerusalem Post, în marja conferinței UVID de la Tel Aviv, Margalit a explicat că arsenalul actual de soluții anti-dronă variază de la mijloace de „soft kill”, bazate pe război electronic, până la soluții cinetice sau cu energie direcționată, precum laserele și microundele. „Avem nevoie de tehnologii sofisticate deoarece amenințările sunt sofisticate – mai complexe decât rachetele”, a spus el. „Pe măsură ce provocările se diversifică, uneori trebuie să schimbi modul de abordare.”

Costuri ridicate pentru neutralizarea dronelor

În timpul operațiunii de 12 zile împotriva Iranului, cunoscută în Israel sub numele Rising Lion, au fost lansate peste o mie de drone, majoritatea interceptate. Dar diferența de cost rămâne semnificativă: o dronă estimată la 2.000 de dolari poate obliga apărătorii să folosească un interceptor de 2 milioane de dolari — un model considerat nesustenabil de oficialii israelieni.

Aici intervin sistemele HPM. Spre deosebire de rachete sau de lasere, care angajează țintele individual, HPM pot afecta simultan mai multe drone prin degradarea sistemelor lor electronice, oferind un răspuns rapid și eficient în fața tacticilor de tip „roi”, fără consumul constant de interceptori costisitori.

Investiții globale în tehnologia HPM

Capacitatea de a contracara drone ieftine, produse în masă, reprezintă una dintre principalele provocări militare ale prezentului. Statele Unite, Europa și Asia investesc masiv în cercetarea HPM. Sisteme precum Leonidas al companiei Epirus sau ThunderShield de la Thales au demonstrat deja potențial operațional.

Departamentul Apărării al SUA a accelerat dezvoltarea armelor cu energie direcționată în contextul amenințărilor cu drone ale rebelilor houthi în Marea Roșie și al proliferării dronelor iraniene pe câmpurile de luptă din Ucraina și, posibil, Venezuela.

Japonia lucrează la această tehnologie de peste un deceniu și a alocat anul acesta aproximativ 800 de milioane de yeni (circa 5,2 milioane de dolari) pentru programele HPM. În ianuarie, Agenția pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică a prezentat o nouă imagine conceptuală a viitorului său dispozitiv HPM aflat în dezvoltare.

Israel avansează soluțiile cu energie direcționată

Israel, cunoscut pentru inovația în domeniul apărării, continuă să dezvolte tehnologii cu energie direcționată. Rafael — creatorul sistemului Iron Dome — și Elbit Systems au integrat soluții laser pentru a completa HPM în lupta împotriva dronelor. Sistemul laser „Iron Beam” este proiectat pentru interceptări precise și cu costuri reduse, prin perforarea structurii dronelor, rachetelor sau proiectilelor.

Dacă HPM poate dezactiva simultan mai multe drone prin afectarea electronicii pe o zonă extinsă, laserele permit neutralizarea foarte precisă a unei singure ținte. Împreună, cele două tehnologii conturează o arhitectură stratificată de apărare anti-UAS.

Această combinație reduce dependența de rachete-interceptor costisitoare și oferă armatei flexibilitate în fața unor amenințări diverse.

Pentru Israel, integrarea HPM și a tehnologiilor laser este tot mai mult considerată direcția strategică în contracararea campaniilor cu drone utilizate de Iran, Hezbollah și rebelii houthi.