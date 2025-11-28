Procesul asasinatului cu bombă de la Arad: Laura Dronca și ceilalți inculpați nu recunosc faptele. Nepoata victimei cere 500.000 de euro daune

Curtea de Apel Timișoara a programat joi, 27 noiembrie 2025, un nou termen în dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. În cadrul ședinței, procesul a fost declarat deschis pe fond, iar acuzațiile au fost aduse în fața inculpaților: Laura Dronca (fostă Bîlcea), Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă.

Toți trei au declarat că nu recunosc acuzațiile și au precizat că își vor formula declarațiile mai târziu, pe parcursul procesului. „Mențin declarația dată în cursul anchetei”, a spus Laura Dronca, rezervându-și dreptul de a face declarații pe parcursul procesului, notează Libertatea.

Avocatul Titus Birceanu a anunțat că Oana Bîlcea, nepoata lui Ioan Crișan și fiica Laurei Dronca, se constituie parte civilă și solicită daune morale de 500.000 de euro.

Inculpații și acuzațiile

Laura Dronca este judecată pentru instigare la omor calificat în formă agravantă – violență în familie, precum și pentru instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă sunt acuzați de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Judecătoarea a explicat că, având în vedere gravitatea faptelor, inculpații nu pot opta pentru procedura simplificată a recunoașterii acuzațiilor. Aceasta a precizat că recunoașterea vinovăției poate fi considerată circumstanță atenuantă „dacă se ajunge la condamnare”.

La intrarea în sala de judecată, Sebastian Bulbuc a fost întâmpinat de soția sa. „Te iubesc!”, i-a spus aceasta, iar bărbatul i-a răspuns imediat cu aceeași replică, înainte de a intra în sala de judecată. Cei trei inculpați au fost aduși din arestelul preventiv, unde se află încă din timpul anchetei.

Parchetul propune expertiză psihiatrică

Procuroarea de ședință a cerut ca, pe lângă documentele și martorii din rechizitoriu, să se realizeze o expertiză medico-legală psihiatrică pentru toți cei trei inculpați, pentru a verifica discernământul la data comiterii faptei. Avocații au fost de acord cu propunerea privind martorii și expertiza.

Avocatul nepoatei victimei a cerut și un interogatoriu al inculpaților, însă judecătoarea și procurorul au considerat că este prematur la acest moment procesual.

Incident cu cătușele

Aproape de finalul ședinței, judecătoarea a constatat că doi dintre inculpați, Bulbuc și Horodincă, au rămas cu cătușele la mâini în boxa acuzaților. Discuțiile au fost întrerupte pentru ca angajatul penitenciarului să le desfacă cătușele.

Următorul termen

Următorul termen a fost stabilit pentru 11 decembrie, când vor fi audiați nepoata victimei și fostul deputat Sergiu Bîlcea, fost soț al Laurei Dronca.

Avocata lui Bulbuc, Emilia Măgureanu, a declarat: „Instanța a dat citirea actului de sesizare, aducând la cunoștința inculpaților acuzațiile care li se aduc, întrucât probele administrate în cursul urmăririi penale au fost contestate, s-a dispus readministrarea acestora. Pentru următorul termen de judecată, stabilit în data de 11 decembrie, instanța a dispus citarea a trei martori pentru a fi reaudiați.”

„Inculpații nu au dorit să dea declarații, prevalându-se de dreptul de a-și exercita acest drept pe parcursul procesului penal. Au fost încuviințate probatorii, toți martorii audiați în cadrul urmăririi penale urmând să fie audiați în fața instanței de judecată. Pe dosarul cu privire la latura civilă s-a rămas în pronunțare pe cererea de instituire a unui sechestru asigurător pe toate bunurile inculpatei”, a adăugat avocatul Titus Birceanu.

Averea și presupusa motivație a crimei

Potrivit anchetatorilor, Laura Dronca ar fi plătit 100.000 de euro pe cei doi asasini, bani scoși din contul tatălui ei, în calitate de moștenitoare, la aproximativ o lună după crimă. Ulterior, inculpata a vândut mai multe proprietăți, inclusiv casa tatălui și terenuri în Iratoșu și Pleșcuța, împărțind sumele obținute cu mama ei. De asemenea, a preluat controlul asupra firmelor tatălui său, evaluate la câteva milioane de euro, deși omul de afaceri ar fi dorit ca averea să fie împărțită între nepoți și să lase afacerile fostului ginere, Sergiu Bîlcea.

În declarația sa, Alexandra Bîlcea, care s-a constituit parte civilă, a precizat: „Bunicul meu, din câte știu, urma să îmi lase mie ferma (piscicolă). Era de notorietate și faptul că acesta dorea să îmi lase mie casa din strada Coloniștilor și fratelui meu, casa din strada Bicaz. (…) Acest lucru nu s-a mai întâmplat întrucât a intervenit decesul bunicului meu.”