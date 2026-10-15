Un spital din București extinde operațiile asistate robotic pentru bolnavii de cancer. Ce avantaje au pacienții

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele” din București lansează un nou program de chirurgie urologică asistată robotic, destinat în special pacienților diagnosticați cu cancer de prostată, tumori renale sau afecțiuni care necesită reconstrucția căilor urinare. Echipamentul a fost achiziționat printr-un proiect finanțat din fonduri europene și permite efectuarea unor intervenții minim invazive, cu incizii mai mici și o recuperare potențial mai rapidă.

Chirurgia asistată robotic permite efectuarea unor intervenții minim invazive Foto: Pixabay

Spitalul „Theodor Burghele” se numără printre primele unități medicale din România care au utilizat chirurgia robotică, încă din 2011. Noul program urmărește extinderea accesului pacienților la această tehnologie, dar și pregătirea unei noi generații de specialiști.

Spre deosebire de ceea ce ar putea sugera denumirea, robotul nu operează autonom. Intervenția este realizată integral de medicul chirurg, care controlează instrumentele de la o consolă aflată în sala de operație. Sistemul oferă o imagine tridimensională, mărită, a zonei operate și permite efectuarea unor mișcări precise în spații anatomice dificil de abordat.

„Chirurgia robotică nu înseamnă că operează un robot. Înseamnă că medicul chirurg vizualizează mai bine câmpul operator, poate fi mai blând cu țesuturile pacientului și lucrează mai precis acolo unde spațiul este limitat. Spitalul a fost printre primele din România care au beneficiat de această tehnologie, iar acum avem ocazia să o facem accesibilă mai multor pacienți și să formăm, în același timp, următoarea generație de chirurgi”, declară conf. univ. dr. Traian Constantin, managerul Spitalului „Prof. Dr. Theodor Burghele”.

Ce avantaje poate avea chirurgia robotică pentru pacienți

În cazul pacienților pentru care această metodă este indicată, intervențiile minim invazive pot reduce pierderile de sânge, durerea postoperatorie și durata spitalizării, comparativ cu chirurgia deschisă. Inciziile sunt mai mici, iar revenirea la activitățile obișnuite poate fi mai rapidă.

Totuși, nu toate afecțiunile urologice pot fi tratate prin această metodă. Alegerea intervenției se face individual, în urma evaluării clinice și imagistice, în funcție de diagnosticul pacientului, complexitatea bolii și starea generală de sănătate.

Programul va fi susținut de o echipă multidisciplinară, formată din medici urologi acreditați în chirurgia robotică, anesteziologi, asistenți medicali și personal specializat în îngrijirea perioperatorie.

Investiție europeană pentru chirurgie și cercetare medicală

Noul robot chirurgical a fost achiziționat prin proiectul INOFORMDOC, finanțat în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, cu sprijinul Fondului Social European Plus.

Proiectul, implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în parteneriat cu Spitalul „Theodor Burghele” și Institutul Clinic Fundeni, are o valoare totală eligibilă de 75,52 milioane de lei, dintre care aproximativ 61 de milioane de lei provin din bugetul Uniunii Europene.

Finanțarea acoperă un program mai amplu de dezvoltare a cercetării medicale și de formare profesională, nu exclusiv achiziția robotului chirurgical.

Potrivit datelor prezentate de reprezentanții spitalului, proiectul prevede sprijinirea a 770 de participanți, dintre care 734 de doctoranzi și 36 de postdoctoranzi, precum și dotarea laboratoarelor și centrelor de cercetare cu echipamente performante.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2025 - 1 decembrie 2029 și urmărește dezvoltarea chirurgiei oncologice minim invazive și a medicinei de precizie.