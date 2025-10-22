Video Un șofer de TIR conducea beat criță pe autostrada A1. A fost reținut după ce un alt conducător auto a anunțat poliția

Un bărbat de 49 de ani, cetățean străin, a fost arestat preventiv după ce a fost surprins conducând un TIR în zigzag pe Autostrada A1, între Sibiu și Săliște. Polițiștii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie uriașă - 2,67 g/l alcool pur în sânge, fiind aproape de comă alcoolică.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 octombrie, în jurul orei 21.50. Un bărbat de 46 de ani din Sibiu a sunat la 112, semnalând un TIR care circula haotic pe sensul Săliște – Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, apelantul „a dat dovadă de spirit civic” alertând autoritățile.

În urma sesizării, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au reușit să intercepteze vehiculul la kilometrul 230, în apropierea localității Săliște. La volan se afla un cetățean străin de 49 de ani, care conducea un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă.

Alcoolemie de peste 2,5 la mie

„În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat valoarea de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Trebuie precizat faptul că rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.

Arestat preventiv

După testare, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă la nivelul Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.