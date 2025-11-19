Șofer român de TIR, implicat într-un accident în Germania. Pagube estimate la 40.000 de euro

Un șofer român de TIR a lovit un semafor și un stâlp de iluminat marți dimineață în orașul german Kulmbach, landul Bavaria, și a părăsit locul accidentului; pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.

Incidentul s-a produs în timpul unei manevre nereușite. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, circula pe o stradă spre ieșirea din oraș și intenționa să vireze la stânga. Neputând să efectueze virajul, a dat cu spatele, moment în care partea din spate a camionului a lovit semaforul și stâlpul de iluminat, conform publicației Tvo.

În loc să anunțe accidentul, șoferul și-a continuat drumul, fiind depistat la scurt timp de polițiști pe terenul unei firme din apropiere. Pe numele său a fost deschis un dosar pentru părăsirea locului accidentului.

Din cauza faptului că nu are domiciliu stabil în Germania, Parchetul din Bayreuth a dispus plata unei cauțiuni. După achitarea acesteia, șoferului i s-a permis să își continue călătoria.

Autoritățile locale subliniază importanța respectării procedurilor în cazul accidentelor rutiere și a notificării imediate a poliției, mai ales când sunt implicate pagube materiale considerabile, cum este cazul de față.