Un român, printre cei care au purtat torța olimpică la Paris: „Am început cu Clio cu două uși și am urcat scara ca fiecare care vrea să ajungă undeva” INTERVIU

Un maramureșean face parte din echipa care a purtat torța olimpică de la piscina olimpică și până la stade de France. Românul și-a început viața în Franța de jos, apoi a ajuns un antreprenor respectabil care a lucrat la două dintre șantierele Olimpiadei.

Vasile Balin (42 de ani) a făcut parte din echipa de 25 de persoane care a purtat flacăra olimpică între piscina olimpică și Stade de France, cel mai mare stadion din țară, în cadrul Jocurilor Olimpice 2024.

„Am fost convocați la 8.45. Apoi, ne-au dat echipamentul, ne-am îmbrăcat, am făcut o repetiție, ne-a dus în zona de unde am preluat flacăra. Am fugit circa 200 de metri. Toți am avut torța olimpică aprinsă în mâini. Am fost o echipă de 25 în total și am purtat flacăra între noi și apoi am dat-o mai departe”, a explicat el pentru „Adevărul”.

În jurul orei 11.45, grupul din care a făcut parte și Vasile a primit flacăra olimpică și a predat-o mai departe după circa 10-15 minute.

Traseul flăcării olimpice a fost împărțit pe mai multe sectoare. În total, 10.000 de oameni au contribuit la aducerea torței la destinația finală. „Eu eram numărul 8.400 și ceva din 10.000 de persoane care au purtat flacăra, știu că după aia mi-a dat un fel de plachetă cu „inima flăcării” și numărul cu care am fost înscris”, a detaliat el.

După ce a trecut prin mâinile a circa 10.000 de oameni, flacăra a fost urcată pe un vaporaș pe Sena. „Apoi a plecat a plecat la Cité internationale des arts, acolo unde am făcut celălalt șantier, și de acolo nu știu unde, pentru că locul e secret până în ultimul moment. Nu se știe unde se va aprinde flacăra”.

Românul care a purtat Torța Olimpică la Paris

Întrebat cum a trăit acele momente, Vasile Balin a susținut: „a fost o onoare pentru mine ca român să port flacăra olimpică în Franța. Am fost singurul român dintre cele 25 de persoane”.

Românul a povestit cum a ajuns să facă parte din echipa care a purtat flacăra olimpică: „Am firmă de construcții aici de vreo 15 ani și am lucrat la două șantiere de la Jocurile Olimpice. Având în vedere că mă înțeleg foarte bine cu cei de la SOLIDEO (instituția publică franceză însărcinată cu realizarea infrastructurii Olimpiadei-nr), cu cei de la Paris 2024 și clienții mei, un promotor foarte mare în Franța, ei de pe fiecare șantier trebuiau să propună pe cineva ca să poarte flacăra olimpică. Și m-au propus pe mine, toți au fost de acord și am purtat flacăra olimpică”.

Vasile are o firmă de construcții cu 26 de angajați. Firma lui a montat geamurile la „village de media” (satul jurnaliștilor-nr) – zona care va găzdui jurnaliști din întreaga lume pe timpul desfășurării olimpiadei.

„Noi am făcut toate geamurile la 189 de apartamente din village de media. La trei blocuri am făcut tot ce înseamnă rigips interior și tâmplăria, uși, dulapuri etc. Pe celălalt sit de la jocurile Olimpice am fabricat toate fațadele din sticlă și le-am instalat pe două clădiri de birouri pentru jocurile olimpice”, a detaliat românul.

Despre dificultatea lucrărilor, oșeanul a susținut: „am avut termene strânse, dar am făcut ce trebuie. Avem oameni mulți, am făcut ce trebuie, am lucrat mai mult, am livrat la timp”.

Firma lui lucrează pentru Olimpiadă de mai bine de un an de zile. La începutul anului 2024 a predat lucrările.

Vasile susține că în momentul de față viața în Paris nu s-a schimbat radical. „Nu există blocaje, sunt, într-adevăr, multe restricții de circulație, pentru că a fost nevoie să întărească protecția prin jurul stadioanelor și pe acolo pe unde vor avea loc jocurile. În rest, viață e normală. am crezut că o să fie mai haotic dar nu, chiar din contră”, a detaliat el.

În Franța din 2002

Vasile este în Franța din 2002. După ce a terminat școala, a lucrat circa 2 ani ca șofer și a plecat în Franța. „Am început ca toți românii. La început, am mai făcut câte o prostie, am lucrat ca agent de securitate un pic, am lucrat cu unul dintre frații mei care avea firmă de construcții și din 2009 mi-am deschis societatea mea”, explică maramureșeanul.

Din 2009 până la ora actuală, el și-a deschis propria fabrică de geamuri și are 26 de angajați: „Ne-am cumpărat tot, avem birourile, depozitul, atelierele ne aparțin. Am început cu Clio cu două uși și doi băieți și am urcat pe scară ca fiecare care vrea să ajungă undeva și vrea să facă ceva”.

Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 6,5 milioane de euro.

„Eu încă sunt mic încă, față de alți români care o duc bine și care au firme aici”, a spus Vasile.

„Visul meu: să revin acasă”

Cu toate că duce o viață confortabilă în Franța și afacerea merge foarte bine, visul lui este să revină în România: „Sunt în construcție, îmi fac casă la Sighetu Marmației. Bineînțeles că vreau să mă întorc acasă, dar deocamdată nu pot”.

Explica şi de ce: „Cele mici sunt la școală. Am trei fete, 8, 11 și 13 ani. Deocamdată am un business care funcționează foarte bine, că ajung să întreținem 26 de familii care lucrează pentru noi”.

Viața lui la Paris înseamnă multă muncă: „Rutina de zi cu zi, muncă multă. Muncitorii mei lucrează circa 8 ore pe zi. Eu lucrez dublu. Încep la ora 6-7 și la ora 23-24 încă mai sunt la birou”. Cu toate acestea, are o viață liniștită și siguranța zilei de mâine.

Vasile susține că a început să lucreze la o hală de producție și în România. „Nașul, care lucrează în țară, mi-a spus că dacă vreau să fac bani pentru alții și nu pentru mine, să deschid în România. Dacă nu, să stau aici că sunt că stau bine. L-am ascultat”, a susținut el.

Lucrurile merg bine pentru familia lui Vasile în Franța și, deocamdată, rămâne aici. „Acum se anunț un pic un pic de criză aici, dar la noi carnetul de comanzi e plin până pe la sfârșitul anului viitor.”