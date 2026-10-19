 Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne fără serviciu: „Am rămas fără cuvinte” | adevarul.ro
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Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne fără serviciu: „Am rămas fără cuvinte”

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Un antreprenor român, stabilit în Italia, a decis să-i ofere un contract de muncă pe perioadă nedeterminată unei angajate care urmează să devină mamă pentru a treia oară. Aceasta se temea că își va pierde locul de muncă, deoarece contractul său urma să expire. Decizia patronului a surprins-o, mai ales că se aștepta ca sarcina să-i afecteze șansele de a rămâne în companie.

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Foto: PEXELS

Decizia a fost luată în cadrul companiei Vatamanu Coperture Srl, cu sediul în Sant'Andrea di Pasiano, provincia Pordenone, în nord-estul Italiei. Înființată în 2004 de antreprenorul român Paul Vatamanu, firma este specializată în realizarea acoperișurilor pentru clădiri rezidențiale și industriale. 

Se temea că va rămâne fără serviciu

Sara Vinciati, în vârstă de 37 de ani, a ajuns în companie în urmă cu aproximativ un an, inițial pentru un stagiu de practică. După încheierea acestuia, angajatorul i-a oferit un contract de muncă pe durată determinată, pentru un an.

Femeia este deja mama a doi copii, o fetiță de patru ani și un băiat de șase ani. 

„Imediat ce am aflat că sunt însărcinată, am simțit o bucurie imensă. Apoi, o clipă mai târziu, gândurile mele s-au îndreptat spre muncă și spre contractul meu care expira”, a povestit Sara, citată de publicația italiană Il Gazzettino.

Sara se aștepta să nu mai fie păstrată în companie după expirarea contractului.

„Am rămas fără cuvinte. Până la sfârșit, m-am gândit: «Nu există nicio șansă să-mi reînnoiască contractul»”, a mărturisit femeia.

De ce a decis patronul să-i ofere un contract permanent

În loc să renunțe la angajată, conducerea companiei a decis să-i transforme contractul pe durată determinată într-unul pe perioadă nedeterminată.

Moira Toffoli a explicat că Sara s-a remarcat încă de la început prin seriozitate și prin modul în care își îndeplinea sarcinile.

„Este cu adevărat o fată care ajunge la esența lucrurilor, așa că mi-a plăcut imediat cum a lucrat”, a declarat responsabila administrativă.

Potrivit acesteia, vestea sarcinii nu a schimbat aprecierea pe care compania o avea față de munca femeii. Dimpotrivă, angajatorul a considerat că venirea pe lume a unui copil nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea stabilității profesionale.

„Nu mulți oameni fac acest tip de raționament, fără să realizeze că lumea merge înainte datorită acestui lucru”, a afirmat Toffoli.

Aceasta a mai spus că, deși perioada actuală este dificilă pentru mediul de afaceri, compania nu a dorit să privească sarcina angajatei ca pe un motiv pentru a renunța la colaborare.

Antreprenorul român Paul Vatamanu
Antreprenorul român Paul Vatamanu Foto: FB

Cine este antreprenorul român din Italia

Paul Vatamanu este un antreprenor român stabilit în Italia, unde și-a dezvoltat afacerea în domeniul construcțiilor. În 2004, a înființat compania Vatamanu Coperture Srl, care desfășoară lucrări de acoperișuri, hidroizolații și îndepărtare a materialelor care conțin azbest.

Pe lângă activitatea de antreprenor, Vatamanu este implicat și în administrația locală italiană. Acesta ocupă funcția de președinte al Consiliului Local din Azzano Decimo, localitate din provincia Pordenone.

„Mi-aș dori ca toate femeile să aibă aceeași șansă”

Sara locuiește în Porcia și face zilnic naveta până la locul de muncă din Sant'Andrea di Pasiano. La momentul publicării articolului în presa italiană, femeia era însărcinată în nouă luni și se pregătea să devină mamă pentru a treia oară.

Ea a povestit că a beneficiat de înțelegere încă de la începutul colaborării cu firma. În primele luni, când avea nevoie să plece mai devreme pentru a participa la cursurile de formare, conducerea a fost de acord să-i ofere flexibilitatea necesară.

Transformarea contractului într-unul permanent i-a oferit siguranța de care avea nevoie într-un moment important al vieții sale.

„Încă nu-mi vine să cred, dar sunt fericită. Mi-aș dori ca toate femeile să aibă aceeași șansă”, a declarat Sara.

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