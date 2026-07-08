De ce a dat o româncă în judecată televiziunea publică din Italia. „Am fost discriminată”

Luminița Toma, o antreprenoare în vârstă de 50 de ani, stabilită în Italia de aproape trei decenii, a deschis o acțiune în instanță împotriva televiziunii publice RAI, după ce susține că i-a fost refuzată participarea la castingul emisiunii „Affari Tuoi”, prezentată de Stefano De Martino, din cauza originii sale românești.

Potrivit publicației Fanpage, femeia a trimis un videoclip pentru preselecție, însă candidatura sa ar fi fost respinsă deoarece regulamentul emisiunii prevede că participanții trebuie să fie născuți într-o localitate din Italia.

Nemulțumită de această condiție, pe care o consideră discriminatorie, Luminița Toma a decis să dea în judecată emisiunea și televiziunea publică italiană.

Românca este reprezentată de avocații Alessandro Romano și Giacinto Canzona, care susțin că regula invocată de organizatori încalcă principiile constituționale privind egalitatea de tratament.

„Ea, care își plătește impozitele la timp, ea, care oferă locuri de muncă altora, ea, care votează regulat la toate alegerile, nu poate participa la o emisiune a RAI doar pentru că este de origine română. Am trimis o somație către RAI pentru această formă gravă de discriminare”, au declarat avocații.

Aceștia susțin că excluderea unei persoane doar pentru că s-a născut în afara Italiei reprezintă o încălcare a Constituției.

„Nu există cetățeni de categoria A și cetățeni de categoria B și este inacceptabil ca televiziunea de stat, în anumite emisiuni, să încalce Constituția discriminând persoanele pe criteriul rasei sau al etniei”, au afirmat reprezentanții legali ai femeii.

Potrivit presei italiene, nu este pentru prima dată când emisiunea „Affari Tuoi” ajunge în centrul unui litigiu.

În trecut, producătorii emisiunii l-au acționat în instanță pe Massimiliano Dona, secretarul general al Uniunii Naționale a Consumatorilor și autorul cărții „Affari loro”, însă plângerea formulată împotriva acestuia a fost respinsă de judecători.