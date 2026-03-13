Pete Hegseth susține că Iranul nu mai poate produce arme și că noul lider suprem este „probabil desfigurat”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că Iranul nu mai poate produce arme și că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, este rănit și probabil desfigurat.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a susținut vineri o conferință de presă în care a oferit detalii despre ultimele evoluții din războiul declanșat de Donald Trump împotriva Iranului, potrivit The Guardian.

El a afirmat că regimul iranian va vedea doar steagul SUA și steaua lui David a Israelului, pe care le-a descris drept „cel mai mare coșmar al lor”. El a spus totodată că numărul rachetelor lansate de Iran a scăzut cu 90%, iar dronele de atac cu sens unic au fost reduse cu 95% în cursul zilei de joi.

Pete Hegseth a susținut de asemenea că, în momentul de față, Iranul nu mai are capacitatea de a produce noi arme.

Potrivit acestuia, SUA „se ocupă” de atacurile iraniene din strâmtoarea Hormuz și nu este un motiv de îngrijorare.

„Liniile lor de producție, fabricile militare, centrele de inovație în domeniul apărării – sunt înfrânte. Nici conducerea Iranului nu se află într-o situație mai bună”, a spus Hegseth. „Disperați și ascunși, s-au retras în subteran, tremurând de frică – asta fac șobolanii.”

Mojtaba Khamenei este rănit și „probabil desfigurat”

Hegseth s-a referit apoi la prima declarație publică făcută joi de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, punând la îndoială legitimitatea acesteia.

Secretarul Apărării a declarat: „Știm că noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat. A emis ieri o declarație – una slabă, de fapt – dar nu a existat nici voce, nici video. A fost doar o declarație scrisă. A cerut unitate… se pare că uciderea a zeci de mii de protestatari este ideea lui de unitate.”

Hegseth s-a întrebat de ce liderul suprem a transmis doar o declarație scrisă, adăugând: „Cred că știți de ce.”

Speculațiile privind starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-au intensificat pe fondul absenței sale de la evenimente publice și a lipsei unor imagini sau declarații directe după atacurile care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, și alți membri ai familiei.

Potrivit unor surse anonime citate, bărbatul în vârstă de 56 de ani ar fi rănit grav în atacurile aeriene coordonate de forțele SUA și Israel. Mai multe relatări susțin că ar fi suferit amputarea unuia sau ambelor picioare și leziuni interne, inclusiv la ficat sau stomac

De asemenea, surse citate de publicațiile externe susțin că ar fi în comă, fiind internat la Spitalul Universitar Sina din Teheran, sub supravegherea unor medici precum Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul sănătății, și dr. Mohammad Marashi, fratele soției fostului președinte Akbar Hashemi Rafsanjani.

Cu toate acestea, oficialii iranieni nu au confirmat niciun detaliu medical despre starea liderului suprem, iar televiziunea de stat a difuzat mesajul său oficial prin intermediul unui prezentator, fără apariție directă.