21 Noiembrie 2025
Țigara, prezentă în viața copiilor încă din școala primară. 1 din 4 adolescenți fumează la 14 ani

Publicat:

6% dintre copiii de 10 de ani au încercat cel puțin o dată să fumeze. Procentul crește până la 27% daca vorbim despre elevi de 14 ani. Asta arată datele unui studiu realizat de World Vision România. Și țigările electronice au fost încercate de 18% dintre adolescenții de 14 ani.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Ce îi face pe copii să fie expuși dependențelor 

Aproape 3.000 de elevi cu vârste între 10 și 14 ani, atât din mediul urban, cât și cel rural, au răspuns la studiul care arată, printre altele, care este comportamentul privitor la fumat. 

Potrivit World Vision România, probabilitatea ca un copil să ajungă să consume substanțe nocive crește în următoarele situații: 

• Dezechilibrul socio-emoțional în care se află copilul și al neputinței lui a de gestiona corespunzător emoțiile, problemele, nevoile pe care le are;

• Accesul la substanțe, produse și medii cu caracter nociv pentru copil;

• Deficitul de suport din partea familiei și de control parental;

• Gestionarea deficitară a stării materiale și economice în care își percepe familia;

• Prezența în familie și în grupul de prieteni și apropiați a persoanelor cu comportament nociv

Avertismentul psihologului

Psihologul Mihai Copăceanu spune că mulți copii ajung să încerce țigările pentru că societatea are o toleranță mai mare pentru acest comportament nociv sănătății, iar de aici și comercializarea care încalcă regulile. 

,,Suntem ca națiune extrem de permisivi cu fumatul la minori, drept dovadă comercializarea fără nicio remușcare sau o conștiință a încălcării legii din partea comercianților. Suntem permisivi considerând fumatul mult mai puțin nociv în comparație cu alte droguri.

De aceea, în țara noastră copiii încep să fumeze de la o vârstă extrem de mică. Psihologic vorbind cu cât vârstă este mai mică, cu atât nu doar riscul de a suferi afecțiuni ale diverselor organe este mai mare, dar riscul de a deveni dependent este mai mare. Și încă ceva important, cu cât copiii încep să fumeze de la o vârstă mai mică, cu atât le este mai greu să renunțe la fumat", atrage atenția psihologul.

Dependența, mai spune acesta, se poate instala rapid, chiar dacă mulți au impresia că doar încearcă:

,,Copiii pot deveni dependenți de fumat mult mai rapid decât cred și deseori ei neagă faptul că sunt dependenți afirmând că se pot abține cu ușurință, că pot exista zile în care nu fumează, ori realitatea îi contrazice. Le este foarte greu să se abțină. Deci de la un prim fum de țigaretă la o dependență drumul este mult mai scurt".

,,Vârsta critică de risc a scăzut"

Potrivit psihologului, și vârsta la care copiii sunt cei mai sensibili în fața comportamentelor nocive a scăzut:

,,Până în prezent vârsta de 13 ani era cea mai critică, era momentul în care se observa comportamental și psihologic că un copil dorește să se comporte ca un adolescent și adopta cu precădere diferite comportamente de risc, de la fumat, la consum de alcool și droguri. Astăzi vârsta a scăzut și avem aceste problematici nu ocazionale, nu întâmplătoare, ci mult mai frecvente la 12 ani. Avem o micșorare semnificativă a decalajului dintre sexe, astfel că astăzi a crescut mult numărul fetelor care consumă tutun."

Ce se întâmplă cu țigările electronice

Studiul World Vision arată că 18% dintre elevii de 14 ani au încercat țigări electronice. Acest tip de dispozitive au apărut pe piață în 2007 și de atunci au atras tot mai mulți utillizatori. Pentru că sunt relativ noi, nu există studii care să urmărească efectele pe termen lung, dar asta nu înseamnă că sunt lipsite de riscuri.  În plus, nicotina din ele este  foarte adictivă. 

,,Sutele de tipuri, sutele de arome care se comercializează la liber de pe orice site le fac să devină un risc mult mai crescut deoarece nu există siguranța produselor și a compoziției lor autentice, practic este imposibil de controlat atâtea sute de tipuri de produse și de mărci. Sunt segmente de vârstă unde țigările electronice sunt mult mai consumate decât cele clasice, sunt tineri care încep să fumeze întâi țigări electronice, sunt tineri dependenți de acestea și desigur sunt tineri care văd mult mai cool aceste substanțe comparativ cu cele clasice", crede Mihai Copăceanu. 

Atât Societatea Europeană de Boli Respiratorii, cât și Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă folosirea țigărilor electronice ca alternată la fumatul clasic.

Recomandările organizației World Vision România

Odată cu publicarea studiului, organizația neguvernamentală a lansat campania ,,LIBER ești FĂRĂ" și vine cu o serie de recomandări pentru autorități:

  1. Introducerea unor teme specifice de care să prevină adicțiile, în cadrul orelor obligatorii de consiliere și dirigenție.
  2. Formarea profesorilor și consilierilor școlari pe baza Ghidurilor Naționale pentru Prevenirea Adicțiilor în Școli (ANPCDA & Ministerul Educației și Cercetării)
  3. Colaborare reală între școală, familie, medicul de familie, psihologi și ANPCDA
  4. Un program național accesibil pentru părinți (întâlniri de informare, ghiduri ușor de folosit și sprijin emoțional pentru părinți)
  5. Extinderea accesului la servicii de sănătate mintală pentru copii
  6. Reglementarea mai strictă a expunerii la jocuri de noroc
  7. Alternative sănătoase pentru timpul liber, prin finanțarea cluburilor sportive, artistice și tehnice, cu acces gratuit sau redus pentru copiii vulnerabili.
Educație

