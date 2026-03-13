„Spunea că idolul lui este Mirel Rădoi, dar nu știa că vine Rădoi când și-a dat demisia!”. De ce a plecat, de fapt, Mihai Pintilii de la FCSB

Luna martie a început cu multe tensiuni la FCSB. Campioana en-titre nu a mai avut șanse reale la titlu în sezonul 2025–2026, iar obiectivul echipei s-a schimbat. Cel mai important lucru, în prezent, este câștigarea play-out-ului.

Prima decizie majoră a fost luată de antrenorul Elias Charalambous, care a ales să demisioneze subit, fiind înlocuit, între timp, cu Mirel Rădoi. Tehnicianul a considerat că plecarea sa ar putea produce un șoc la nivelul vestiarului și ar putea ajuta jucătorii să reacționeze pozitiv în finalul sezonului.

La scurt timp după această schimbare, și Mihai Pintilii a decis să plece din staff. Plecarea lui este cu atât mai importantă, producându-se după aproximativ un deceniu petrecut la clubul roș-albastru.

Pintilii a evoluat ca jucător la FCSB până în 2020, după patru sezoane consecutive în tricoul roș-albastru. După retragere, el a rămas în cadrul echipei ca antrenor secund și, de-a lungul ultimilor ani, a ocupat de două ori și rolul de antrenor interimar.

Motivul din spatele demisiei lui Pintilii

Mihai Stoica a declarat că și-ar fi dorit ca Pintilii să continue la echipă, însă decizia acestuia a fost una definitivă. Oficialul a explicat ulterior și motivele care l-au determinat pe fostul mijlocaș să facă acest pas.

„Eu i-am spus «Cred că te-ai grăbit». Elias a plecat, chiar l-am înţeles când a spus că jucătorii se prezintă la modul ăsta, asta a zis: «E prea mult». Dar i-am zis: «Pinti, nu te înțeleg, de ce nu ai venit să spui că te pui la dispoziția clubului?». E copilul acestui club. A răspuns: «N-aş fi vrut să se creadă că, dacă vine un alt antrenor, eu stau la cotitură». «N-ai la ce cotitură să stai, că mai ai vreo 3 ani până când iei licența Pro». Cu licenţa A poate fi antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1 şi nu cred că-i convine lui Pinti să meargă antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1. Poate că va merge, n-am idee, dar cred că aşa era…

Ne putea ajuta, dar a fost decizia lui. Îi respectăm decizia. Putea merge la echipa a doua. N-am spus neapărat la echipa a doua, că te poţi duce supervizor, că are sâmbătă la 12 meci la Popești Leordeni şi vor merge câţiva jucători de la prima echipă să joace. Poţi fi un liant. Ţin minte declaraţia lui Pinti, că idolul lui e Mirel Rădoi, dar nu ştia că va veni Mirel Rădoi atunci când şi-a dat demisia. Fiecare îşi decide soarta!”, a declarat Meme Stoica, la Prima Sport.