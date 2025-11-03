Prima țară care interzice fumatul pentru generațiile tinere. Ce prevede legea

O țară a introdus o interdicție fără precedent care face fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru toți cei născuți după 1 ianuarie 2007.

Maldive a devenit prima țară care impune o interdicție generațională a fumatului, făcând fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru cei născuți după 1 ianuarie 2007. Interdicția a intrat în vigoare sâmbătă în arhipelagul din Asia de Sud, „marcând un moment istoric în eforturile țării de a proteja sănătatea publică și de a promova o generație fără tutun”, a declarat Ministerul Sănătății din Maldive, citat de CNN.

Această măsură „face din Maldive prima țară din lume care aplică la nivel național o interdicție generațională asupra tutunului”, a adăugat ministerul.

Fumatul cauzează peste șapte milioane de decese anual la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În 2021, mai mult de un sfert din populația adultă a Maldivelor (15–69 ani) folosea tutun, conform unui sondaj național. Rata era aproape dublă în rândul adolescenților cu vârste între 13 și 15 ani.

În comparație, aproape 20% dintre adulții din Statele Unite foloseau tutun în 2022, iar aproape 12% dintre adulții din Marea Britanie erau fumători în 2023.

Deși Maldive este prima țară care adoptă o asemenea interdicție, propuneri similare au fost dezbătute – și aproape implementate – în alte părți ale lumii.

Noua Zeelandă a fost aproape să adopte ceva similar în 2022, când guvernul a trecut o lege revoluționară care ar fi interzis vânzarea de tutun oricărei persoane născute după 1 ianuarie 2009. Însă interdicția, care ar fi trebuit să intre în vigoare în 2024, nu a fost niciodată aplicată. La un an după adoptarea legii, aceasta a fost anulată pentru a finanța reduceri de taxe – provocând indignare printre oficialii din sănătate și organizațiile anti-tutun.

Proiecte similare au fost propuse și în Marea Britanie în ultimii ani, dar nu au trecut; o nouă versiune se află acum în proces parlamentar. Aceasta ar interzice tutunul pentru oricine s-a născut după 1 ianuarie 2009 și ar întări reglementările privind vânzarea de produse din tutun și dispozitive de vaping.

Interdicția din Maldive este doar ultima măsură din eforturile de mai mulți ani ale țării de a combate tutunul și fumatul – inclusiv țigările electronice. Guvernul a interzis importul, deținerea, utilizarea, fabricarea și distribuția tuturor dispozitivelor de vaping în Maldive la sfârșitul anului 2024, indiferent de vârstă.

Autoritățile speră acum să reducă fumatul în întregul arhipelag, planificând înființarea de clinici anti-fumat care să ofere medicamente pentru renunțarea la produsele din tutun. La începutul verii, președintele a propus chiar o recompensă în bani pentru locuitorii de pe orice insulă care reușesc să elimine complet fumatul.