Cina recomandată de un cardiolog pentru o inimă sănătoasă. Rețeta care ține colesterolul sub control

Un cunoscut cardiolog în mediul online susține că una dintre cele mai eficiente metode de a preveni bolile cardiovasculare începe chiar din farfurie. Alimentația joacă un rol major în sănătatea inimii, alături de factori precum genetica, renunțarea la fumat, reducerea stresului și activitatea fizică.

Kunal Lal, medic cardiolog, explică faptul că, dincolo de dieta generală, „este mai important să te asiguri că alimentele consumate sunt efectiv sănătoase pentru inimă”.

„Obiectivul este să urmezi o dietă săracă în sodiu, grăsimi trans și grăsimi saturate, ceea ce va reduce efecte adverse semnificative precum colesterolul ridicat, tensiunea arterială crescută sau bolile cardiovasculare”, susține medicul, potrivit eathingwell.

Întrebat cum ar trebui să arate o astfel de cină, specialistul indică o combinație deja testată: somon la cuptor cu năut și verdețuri, o rețetă care îndeplinește toate criteriile nutriționale pentru un meniu benefic inimii. Preparatul este bogat în grăsimi sănătoase, sărac în sodiu, plin de fibre și conține ingrediente vegetale cu rol antiinflamator.

Peștele bogat în omega-3 reduce trigliceridele

Motivul principal pentru care somonul este vedeta farfuriei ține de conținutul ridicat de omega-3. Consumul regulat de pește este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare.

„Peștele bogat în omega-3 este o completare excelentă în dietă datorită proprietății bine cunoscute de a reduce nivelul trigliceridelor din organism, care sunt corelate cu cantitatea de grăsimi din sânge. Acizii grași omega-3 ajută și la reducerea inflamației, un proces implicat în îngustarea arterelor. De asemenea, au un impact pozitiv asupra tensiunii arteriale, colesterolului total, rezistenței la insulină și trigliceridelor”, explică dr. Kunal Lal.

Sodiul este un ucigaș tăcut

Un alt avantaj al acestei cine este conținutul scăzut de sodiu, despre care afirmă că „este un ucigaș tăcut în alimentația unei persoane, iar limitarea lui cât mai mult posibil va contribui semnificativ la îmbunătățirea sănătății cardiace”. Medicul atrage atenția că sodiul crește tensiunea arterială prin retenția de apă, putând agrava starea pacienților cu insuficiență cardiacă.

Potrivit cardiologului, „o dietă bogată în fibre este importantă pentru sănătatea inimii”.

Deși fibrele sunt esențiale, mulți oameni nu consumă suficiente, acestea regăsindu-se în cereale integrale, leguminoase, nuci, semințe, legume și fructe.

Cardiologul subliniază și importanța alimentelor pe bază de plante în dietă. Studiile arată că acestea reduc riscul de deces cauzat de boli cardiovasculare, chiar dacă nu urmezi o dietă complet vegetariană. Verdețurile, leguminoasele și cerealele integrale au proprietăți antiinflamatoare și ajută la prevenirea înfundării arterelor.

În ceea ce privește recomandările practice, dr. Lal spune că jumătate din farfurie ar trebui să conțină legume, iar restul să fie împărțit între proteine și carbohidrați complecși.

Grăsimile sănătoase, precum cele din uleiul de măsline, avocado sau pește, ar trebui să înlocuiască grăsimile saturate din unt sau smântână. Aromele se pot obține cu citrice, oțet, ierburi și condimente, fără a recurge la cantități mari de sare.