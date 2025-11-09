Bătălia pentru Pokrovsk a intrat într-o etapă decisivă. Miza unui scenariu cu repetiție pe frontul de est

Bătălia pentru orașul Pokrovsk a ajuns într-un moment critic, după ce forțele rusești și cele ucrainene din oraș au intrat într-o fază potențial decisivă a luptei. În timp ce pe teren au loc lupte îndârjite pentru controlul fiecărei porțiuni din orașul devastat, există și o miză diplomatică - ambele părți încercând să câștige o bătălie a percepției despre cel aflat în avantaj și cel care pierde.

Rusia susține că forțele sale au prins într-o încercuire trupele ucrainene de la Pokrovsk și au zădărnicit o operațiune a acestora de eliberare a liniilor logistice înspre oraș. Ucraina neagă existența unei blocade, descriind situația ca fiind dinamică: luptele sunt în desfășurare, iar forțele ucrainene provoacă mari pierderi Rusiei.

Forțele rusești au pătruns în Pokrovsk luna trecută, profitând de breșele din apărarea ucraineană. Experții estimează că rușii ar putea să cucerească întregul oraș în următoarele săptămâni sau luni, spun experții. Comandanții ucraineni din teren recunosc că situația nu este deloc roz pentru Ucraina.

„În prezent nu există linii de apărare bine definite, niciuna care să poată împiedica soldații să intre în oraș”, a declarat Serhii Filimonov, comandantul batalionului Lupii lui Da Vinci din Ucraina. Într-un interviu acordat săptămâna trecută, el a estimat că rușii controlează peste 70% din Pokrovsk.

Președintele ucrainean a admis la rândul său că situația este dificilă, dar spune că nici pentru ruși lucrurile nu stau bine, ei fiind presați de timp.

„Inamicul a început operațiunile de asalt pe 5 (noiembrie) și a continuat să efectueze atacuri... Au pierdut echipament, dar obiectivul principal al inamicului este să ocupe Pokrovsk cât mai repede posibil. Acest obiectiv se menține”, a declarat el reporterilor la Kiev.

Rușii avansează metru cu metru

Străpungerea pe care au reușit-o rușii la Pokrovsk, prin infiltrări în oraș, vine după peste un an de bătălii dificile în care au înaintat circa 39 de kilometri, potrivit estimării Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analiștilor, costurile au fost mari în special pentru ruși - atât în materie de soldați, cât și de echipamente. Au înaintat lent, metru cu metru, și s-au strecurat în grupuri mici, până au ajuns în apropiere de oraș și au găsit o oportunitate să atace, pe fondul apărării ucrainene epuizate,

Ucraina a reacționat prompt ca să astupe breșa, desfășurând unitățile de elită, și lansând o operațiune de debarcare chiar săptămâna trecută, într-o încercare de a opri infiltrarea în adâncime. În prezent, comandanții avertizează că se poartă lupte intense, stradă cu stradă, iar acestea ating un punct critic.

Miza este apărarea frontului de est, Pokrovsk fiind parte a centurii de fortărețe a regiunii Donețk - orașe puternic apărate și care sunt vitale pentru susținerea apărării printre care se numără și Kramatorsk, Sloviansk și Drujkivka.

Pokrovsk, cu o populație de 60.000 de locuitori înainte de război, a fost un centru logistic crucial pentru forțele ucrainene. În ultimele luni însă, Rusia și-a folosit artileria pentru a asigura un control asupra rutelor cheie, privând forțele de ucrainene posibilitatea de a se deplasa, efectua evacuări și aduce provizii.

Un oraș cu miză pentru negocieri

Pokrovsk nu mai este doar un câmp de luptă și o bătălie pentru un teritoriu cât de neînsemnat, ci și un cadru de referință ce poate să influențeze percepțiile SUA și, pe această cale, cursul negocierilor de pace, spun analiștii.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, confruntat uneori cu presiuni din partea SUA pentru a accepta termenii lui Putin, a încercat să-i demonstreze lui Trump că Rusia nu câștigă. Înarmat cu hărți ale liniei frontului, Zelenski a atenuat pozițiile oscilante ale lui Trump.

„Imaginați-vă cât de numeroase sunt forțele rusești - și totuși, nu au obținut rezultatul dorit. În opinia mea, nu au un atare rezultat, pe care să-l poată «vinde» americanilor”, a declarat președintele ucrainene la o conferință de presă cu reporterii săptămâna trecută.

„Înțelegem de ce au nevoie de Pokrovsk. Au nevoie de el doar ca să poate spune– iată că, până la urmă, ideea ca Ucraina să plece din est și să ofere tot restul este singura posibilă, altminteri se poate presupune că vor lua și mai mult” teritoriu, a spus el.

Pierderea orașului Pokrovsk ar fi foarte dăunătoare pentru Ucraina, a declarat Peter Dickinson, redactor pentru Ucraina la grupul de experți Atlantic Council din SUA.

„Lui Trump nu-i plac învinșii... îi place să fie alături de câștigători... Rușii o vor prezenta ca o victorie majoră”, a spus el.

Dacă Pokrovsk cade, s-ar putea deschide calea pentru Rusia pentru a prelua restul Donbasului. Însă, aceste progrese, ca și bătălia pentru Pokrovsk, vor necesita timp și, în orice caz, vor presupune costuri enorme în ceea ce privește forța de luptă și echipamentul militar.

„Ce va înseamna asta din punct de vedere politic: Rusia va trâmbița că a obținut o mare victorie... Și vor spune, uite, putem lua tot Donbasul; dar în cât timp și cu ce cost?”, a declarat Orisia Luțevici, șefa Forumului Ucraina din cadrul think tank-ul Chatham House ( Londra).

Pe de altă parte, majoritatea elementelor logistice din zonă precum drumurile și căile ferate, au fost distruse, astfel că orașul nu mai este la fel de valoros din punct de vedere strategic pentru ucraineni pe cât a fost.

„Este în primul rând o victorie propagandistică, o victorie simbolică, poate un fel de victorie psihologică, pentru ruși. Trebuie să poată demonstra asta – Putin are nevoie disperată să demonstreze că fac progrese”, a spus el.

Mobilizare

Forțele rusești continuă să avanseze dinspre nord, vest și est de Pokrovsk, potrivit experților, în timp ce forțele ucrainene mențin controlul pe unele porțiuni. Ucraina a trimis trupe suplimentare, în timp ce serviciile de informații militare au lansat o contraofensivă la începutul lunii, într-un efort susținut de a menține apărarea orașul cât mai mult timp posibil.

„Toate unitățile care pot lupta sunt aici chiar acum, infanterie, forțe speciale și toți ceilalți”, a spus Vadim Krikun, comandantul brigăzii Liubart. „Fiecare își face partea.”

Hus, un operator de drone ucrainean din cadrul brigadei 68, identificat doar prin indicativul său de apel, conform protocolului militar, spune că desfășurarea de către Rusia a unei unități de elită de drone a fost devastatoare. „S-a transformat într-un duel între operatorii de drone”, a spus el.

Experții anticipează că, în următoarele săptămâni, se va repeta scenariul familiar al bătăliilor de până acum pentru teritoriu în această regiune: Rusia va trimite trupe în zonele orașului aflate sub controlul său până când, în cele din urmă, forțele ucrainene vor fi copleșite.

Ucraina se luptă să evite tocmai un astfel de scenariu.