„Ne apropiem de momentul în care oamenii lucrează ca niște roboți”. Ce nemulțmiri stârnește munca la program de opt ore..

Săptămâna de lucru de 40 de ore, legalizată și în România, a stârnit de-a lungul timpului numeroase dezbateri, iar mulți europeni descriu programul de opt ore pe zi - cinci zile pe săptămână ca fiind unul cu care abia mai pot ține pasul.

40 de ore de muncă în fiecare săptămână timp de zeci de ani reprezintă pur și simplu prea mult stres pentru corpul și mintea umană, a fost mesajul unui utilizator al platformei Reddit, care a stârnit numeroase controverse.

„Nu cred că este sănătos din punct de vedere psihic pentru o persoană să fie blocată să lucreze cinci zile pe săptămână, opt ore pe zi, cu încă două ore pregătindu-se să facă naveta la lucru. Angajatorul controlează când mănânci, când folosești baia și chiar dacă ai grijă de sănătate. Și felul acesta de a munci trebuie să îl facem timp de peste 40 de ani din viața noastră. Chiar și în weekend, ești prea obosit de la muncă pentru a face multe, iar duminică seara ai un sentiment oribil de teamă de muncă a doua zi. Unii oameni chiar se bucură că sunt bolnavii, că astfel pot fi plătiți să stea acasă o vreme, ceea ce este absolut nebunesc. Ne lipsesc atât de multe lucruri pe care viața le are de oferit și atât de multe hobby-uri și experiențe, dar cu toții ne-am obișnuit atât de mult cu săptămâna de lucru de 40 de ore încât devine ciudat pentru oameni când spui că nu-ți place”, a fost mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Săptămâna de lucru de 40 de ore a fost creată pentru că atât timp poți munci într-o fabrică, făcând activitate fizică. Are foarte puțină legătură cu genul de muncă pe care mulți oameni o fac astăzi, crede un alt internaut.

„De fapt sunt opt ore de muncă,șapte ore de somn, șapte ore făcând treburi, deplasări, îngrijirea copiilor și alte două ore de privit în spațiu sau făcând terapie pentru a vă recupera din încărcătura mentală. Fără timp liber. Diversele treburi includ lucruri casnice, dar și hârțoage pentru impozite și finanțe, ocuparea cu asigurări, întreținerea locuinței, mașinii etc.”, este de părere un alt utilizator al platformei.

În urmă cu 40 de ani, oamenii aveau mult mai puțină „muncă” de făcut în timpul orelor de lucru, crede un alt internaut.

„În momentul de față ne apropiem de punctul în care oamenii lucrează ca niște roboți cu un set de căști cu instrucțiuni introduse în ureche și amenzi pentru încetinirea vitezei. Oamenii nu au dezvoltat capacitatea de a face acest lucru și de a-și păstra sănătatea”, scrie bărbatul.

„Nu mai pot face așa ceva. La 20 de ani, eram un tânăr tată care lucra într-un depozit pentru o companie de gaze. Sunt mai multe poze cu mine după serviciu, într-o uniformă murdară a companiei, dormind pe canapea, decât sunt poze cu mine și copilul meu jucându-mă la vârsta aceea, pentru că eram mereu epuizat la sfârșitul zilei. Veneam de la serviciu extrem de obosit și adormeam imediat”, își amintește un utilizator Reddit.

Nemulțumiți de munca la birou

Și munca la birou, după același program, a dat motive de nemulțumire. „Să lucrez la un birou, opt ore în fiecare zi a fost coșmarul meu. A trebuit să o fac de câteva ori în trecut și tot timpul am vrut să renunț. Fiind o persoană înclinată spre activități fizice, am nevoie de un loc de muncă unde să mă pot mișca și, de preferință, să petrec măcar o paret din zi afară”, scrie un alt internaut.

Un alt utilizator Reddit se plânge că munca pe care o fac cei mai mulți oameni din ziua de azi de creează probleme.

„Joburile de birou sunt oribile pentru sănătatea mentală și fizică. Fără mișcare, nu poți vedea de fapt ce faci toată ziua, ceea ce le face nesatisfăcătoare. Nu ești în natură sau nu lucrezi cu animale și nu ești direct în lumina soarelui”, reclamă acesta.

„De ce credeți că oamenii fac presiuni pentru săptămâna de lucru de 32 de ore în 4 zile? Majoritatea locurilor de muncă pentru „gulerele albe”nu necesită cu adevărat să fii „activ” 8 ore pe zi timp de 5 zile pe săptămână”, crede un alt internaut.

Alți angajați susțin că reușesc să muncească, fără probleme, chiar și mai mult de opt ore pe zi.

„Lucrez 11 ore pe zi. Nu iau pauze. Totuși, nu lucrez la birou. Ziua mea începe la 5:30 dimineața, ajung la serviciu la 7, încep imediat să lucrez și lucrez până la 11:50, când îmi deschid pachetul de prânz și încep să mănânc la serviciu, în timp ce continui să lucrez, dar într-un ritm redus, pana pe la ora 13, apoi continui lucrul până la ora 18. Slujba mea se plătește în funcție de munca efectuată, nu de oră sau de salariu, așa că sunt motivat să muncesc cât mai mult și cât mai bine posibil”, scrie un tehnician auto.

„Singurul moment în care mai pot să respir este dacă aș avea nevoie de baie ori să ies pe furiș să iau ceva de mâncare în timp ce nimeni nu se uită și asta ar dura doar cinci minute, maximum, pentru că au nevoie din nou de mine. Chiar și atunci, încă lucrez în timp ce mănânc. Am o slujbă ce necesită foarte multă rapiditate, iar departamentul meu are un personal insuficient pentru că nimeni nu vrea să o facă. Este atât de solicitant, dar am învățat cel mai mult din asta și oamenii cu care lucrez sunt cei mai buni”, scrie un tânăr, care lucrează ca analist al forței de muncă.

Un alt internaut crede că societatea se află în pragul unei schimbări semnificative la locul de muncă.

„Generațiile mai tinere gravitează către locuri de muncă care oferă mai multă flexibilitate, cum ar fi munca part-time și crearea de conținut. Nemulțumirea lor față de structurile tradiționale devine evidentă, la fel și de respingere a normelor rigide, învechite. Odată cu creșterea inteligenței artificiale și a calculului cuantic, forța de muncă se va confrunta cu perturbări masive și mă îndoiesc foarte mult că vor duce oamenii să petreacă mai mult timp la locul de muncă”, spune acesta.

Românii printre cei mai atașați europeni de lucru

Cel mai recent raport publicat de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) al Uniunii Europene, arăta că în România durata obișnuită a programului de lucru săptămânal al persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a fost în 2023 de 39,5 ore pe săptămână.

Potrivit informațiilor Eurostat, dintre statele Uniunii Europene, cel mai mare număr de ore lucrate într-o săptămână s-a înregistrat în Grecia (39,8 ore), România (39,5 ore), Polonia (39,3 ore) şi Bulgaria (39 ore). În Turcia au fost înregistrate însă cele mai multe ore lucrate, în medie, pe săptămână, respectiv 44,5.

În schimb, Ţările de Jos au cea mai scurtă săptămână de lucru (32,2 ore), urmate de Austria (33,6 ore) şi Germania (34 ore). Locuitorii din statele nordice ale Europei au muncit, de asemenea, mai puțin de 35 de ore de lucru pe săptămână. În Norvegia, autoritățile au anunțat planuri și proiecte pilot de trecere la o săptămână de lucru de patru zile, deși un astfel de proiect nu a fost adoptat oficial.

Și în Spania, Guvernul a semnat recent un acord cu sindicatele care prevede reducerea duratei programului săptămânal de lucru, până la 37,5 ore, de la 40 de ore în prezent, acordul nefiind semnat și de patronat.

În 2023, activităţile economice din UE unde s-a înregistrat cea mai lungă săptămână de muncă au fost: agricultură, silvicultură şi pescuit (41,5 ore), minerit şi activităţi extractive (39,1 ore) şi construcţii (38,9 ore), iar cea mai scurtă săptămână de muncă se înregistra în activităţile în care angajatorii sunt gospodării (26,7 ore), educaţie (31,9 ore), arte, divertisment şi activităţi recreative,divertisment şi activităţi recreative (33 ore).