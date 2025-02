Cultura bacșișului, motiv de supărare la români. „Oamenii nu ar trebui să mai lucreze pe minim, bazându-se pe bacșișuri”

Bacșișul lăsat în baruri și restaurante a devenit un obicei tot mai reclamat de români, pe rețelele de socializare. Unii dintre ei și-au relatat experiențele și se plâng de modul în care au evoluat așteptările angajaților localurilor.

Numeroși români se arată supărați de modul în care li s-a „impus” să lase bacșiș celor care le aduc băutura și mâncărurile la masă. Unii au relatat, revoltați, experiențele trăite când s-au simțit obligați să lase bani în plus chelnerilor și ospătarilor.

Susțin că pe bonurile de consumație sunt îndrumați prin mesaje să lase bacșiș angajaților minimum 10 la sută din prețul produselor, însă uneori procentul propus clienților este mai ridicat.

„Eu nu pricep cum de a ajuns bacșișul minimum zece la sută din valoarea consumației? S-au inspirat din Biblie sau cum? Cândva 10 la sută maximum, acum ți se induce că e minimum, însă unii oferă și 15 și chiar 20 la sută”, se întreabă un român pe platforma Reddit.

De ce bacșișul ospătarului este legat de suma cheltuită și nu de munca depusă de acesta, se plânge un alt utilizator al platformei.

„De ce atunci când cumperi două farfurii de paste și două beri lași zece lei, dar dacă vrei două fripturi și o sticlă de vin, dai 30 de lei, adică în ambele cazuri zece la sută? Practic, ospătarul a făcut același efort”, susține acesta.

Unii români susțin că nu mai sunt de acord să lase bacșiș ospătarilor, fiind de datoria patronilor să le asigure salarii decente.

„Patronii îi plătesc cu salarii mici și se așteaptă să supraviețuiască din bacșișul primit de la clienți. Oamenii nu ar trebui să mai accepte să mai lucreze pe minim, bazându-se pe ce primesc în plus”, crede acesta.

Unii români au renunțat la obiceiul bacșișului

Alți români susțin nu își mai permit să lase bacșiș, chiar și atunci când cei care le-au adus mâncarea așteaptă acest lucru.

„Plătesc produsele consumate și nimic în plus. Acel bacșiș se oferă în cazuri excepționale, dacă mi-a plăcut mult mâncarea, dacă ospătarul a fost carismatic și m-a făcut să mă bucur de ora petrecută în restaurant și las bacșiș cât consider eu, nu cât îmi arată ei pe bon. Altfel, pentru o cafea care m-a costat 15 - 20 de lei, de ce mi se induce ideea că trebuie să las bacșiș. O să ajungem să ni se ceară bacșiș și la casele de marcat din supermarketuri”, scrie un alt român.

Cultura bacșișurilor a degenerat în România, crede un alt român, care îi acuză pe angajații unor localuri că au pretenții exagerate de la clienți. Se arată nemulțumiți, atunci când nu primesc bani în plus, crede un alt român.

„Bacșișul trebuie eradicat. Dacă nu le dai cât ar vrea, este posibil sa ai parte de un serviciu prost, chiar dacă iau salarii pentru munca lor. În Oradea, la o cafenea în centru, am luat micul dejun, o cafea și un suc și am plătit vreo 70 de lei. Am lăsat bacșiș 10 la sută, dar nici La revedere nu mi-au mai spus cei de acolo, când am plecat, deși eu îi salutasem”, se plânge acesta.

Cum se lasă bacșiș în SUA

Nimeni nu îi obligă pe români să lase bacșiș, susține un alt internaut, adăugând că prețurile sunt și așa foarte mari și de aceea el a renunțat la acest obicei.

În Statele Unite ale Americii, arată unele publicații din SUA, bacșișurile lăsate de clienții din restaurante și cafenele sunt considerate normale atunci când ajung la 15 - 20 la sută din valoarea consumației. Clienții nemulțumiți de modul în care au fost serviți ori de mâncarea și băutura consumate sunt încurajați să își exprime opinia, mai degrabă decât să refuze să lase bacșiș, fără a oferi vreo explicație.

„Americanii nu sunt oameni timizi. Unii ne numesc superficiali, dar suntem comunicativi și prietenoși și îi vom complimenta fără rușine unui străin dacă ne place haina sau tunsoarea lui. De asemenea, vom urmări un client pe stradă dacă ne lasă un bacșiș prost. Dacă nu ați fost mulțumit de serviciul dvs., spuneți-i ospătarului. Sunt șanse mari să facă tot ce îi stă în putință pentru a vă face fericit. Angajații ar putea să îți compenseze masa (ți-o oferă gratuit), să-ți trimită un desert la masă sau, cel puțin, să-ți ofere scuze sincere. Dacă vă confruntă pentru că nu ați lăsat un bacșiș adecvat, înțelegeți că acest lucru este normal. Evitați acest lucru în viitor și exprimați problemele cu ospătarul dumneavoastră înainte de a plăti factura”, informează ef.com, un site educativ din SUA.

Angajații restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor, taximetriștii, frizerii și coafezele, angajații saloanelor de masaj și de înfrumusețare, livratorii sunt printre cei care așteaptă cel mai adesea bacșiș.

În schimb acest obicei este mai puțin întâlnit în SUA, în fast-fooduri și cafenele cu servirea la ghișeu, atunci când în aceste localuri nu este amplasat un borcan pentru bacșișuri.